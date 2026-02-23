Caída de El Mencho
¿Quién es Jessica Oseguera, señalada como posible heredera del CJNG tras la muerte de “El Mencho”?
Jessica Johanna Oseguera, conocida como “La Negra” y hija de “El Mencho”, perfila como posible sucesora del Cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su padre el 22 de febrero. Hija de Rosalinda González Valencia,
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 17:09
El Heraldo Videos
Videos mundo
Identifican a acompañante de El Mencho en horas previas al operativo
Rodiney Cerrato
Videos mundo
¿Quién es Jessica Oseguera, señalada como posible heredera del CJNG tras la muerte de “El Mencho”?
Jefry Sánchez
Videos mundo
¿Quién fue “El Tuli” y qué papel tuvo en el CJNG?
Rodiney Cerrato
Videos
Sheinbaum: México despierta más tranquila tras jornada violenta por muerte de El Mencho
Redacción El Heraldo
Videos mundo
CJNG trasciende al mundo digital: influencers asesinados reflejan vínculos con el narcotráfico
Jefry Sánchez
Videos mundo
Líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, "El Mencho", muere en enfrentamiento armado
Jefry Sánchez
Videos mundo
Integrantes del crimen organizado bloquean con incendios vías de varios estados de México
Agencia EFE
Videos mundo
Captan en video cómo queman carros en Jalisco
Cortesía
Videos mundo
Terror en aeropuerto de Guadalajara tras la muerte de El Mencho
Cortesía
Videos mundo
Caos se vive en Jalisco tras la muerte de El Mencho
Cortesía
Videos mundo
Queman carros en las calles de varios estados de México por la muerte de El Mencho
Cortesía
Videos mundo
El mono Punch avanza en la socialización, y comienza a integrarse con su manada
Jefry Sánchez