  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Nueva Zelanda ya vive el 2026 con un impresionante show de luces

Nueva Zelanda se convirtió en uno de los primeros países del mundo en dar la bienvenida al 2026 con un impactante show de luces y celebraciones en sus principales ciudades, marcando el inicio de los festejos de Año Nuevo a nivel global.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 08:21
El Heraldo Videos