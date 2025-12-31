  1. Inicio
Año Nuevo 2026: Hong Kong brilla para dar la bienvenida al año

Hong Kong recibió el Año Nuevo 2026 con un impresionante despliegue de luces y fuegos artificiales que iluminaron la ciudad. Miles de personas celebraron el inicio del nuevo año con eventos culturales y espectáculos que combinan tradición y modernidad, marcando un arranque lleno de alegría y esperanza.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 11:09
El Heraldo Videos