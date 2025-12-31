  1. Inicio
El reloj marca un nuevo comienzo: Vietnam ya vive el 2026

Vietnam recibe el Año Nuevo 2026 con espectáculos de luces, festejos masivos y un ambiente lleno de alegría. Miles de personas participaron en celebraciones que marcan un nuevo comienzo, combinando tradición, cultura y esperanza para un año lleno de oportunidades y unidad.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 13:05
El Heraldo Videos