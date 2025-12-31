Elecciones Honduras 2025
El reloj marca un nuevo comienzo: Vietnam ya vive el 2026
Vietnam recibe el Año Nuevo 2026 con espectáculos de luces, festejos masivos y un ambiente lleno de alegría. Miles de personas participaron en celebraciones que marcan un nuevo comienzo, combinando tradición, cultura y esperanza para un año lleno de oportunidades y unidad.
Cortesía
Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 13:05
El Heraldo Videos
Videos mundo
El reloj marca un nuevo comienzo: Vietnam ya vive el 2026
Cortesía
Videos mundo
Luces, fiesta y emoción: Filipinas recibe el 2026 a lo grande
Cortesía
Videos mundo
Japón recibe el 2026 con imágenes espectaculares desde Tokio
Cortesía
Videos mundo
Del salón a la trituradora: Nueva York recicla árboles de Navidad para nutrir sus parques
Cortesía
Videos mundo
Año Nuevo 2026: Hong Kong brilla para dar la bienvenida al año
Cortesía
Videos mundo
Así celebró Japón la llegada del Año Nuevo 2026
Cortesía
Videos mundo
Corea del Sur da la bienvenida al 2026 con un show impresionante en Seúl
Cortesía
Videos mundo
Bienvenido 2026: Nueva Zelanda ilumina el cielo con fuegos artificiales
Cortesía
Videos mundo
Nueva Zelanda ya vive el 2026 con un impresionante show de luces
Cortesía
Videos mundo
Australia, entre los primeros países en celebrar la llegada del 2026
Cortesía
Videos mundo
Así se salvó paracaidista de muerte segura en Australia
Cortesía
Videos mundo
Machado dice que trabaja con el gobierno de EE UU pero no está implicada en sus operaciones
Agencia EFE