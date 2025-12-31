  1. Inicio
Videos: el mundo recibe el 2026 con fuegos artificiales y grandes celebraciones

Desde Australia hasta China, millones de personas recibieron el 2026 con espectáculos de luces, tradición, música y alegría

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 14:32
Millones de personas en el mundo recibieron el 2026 con fuegos artificiales, luces y celebraciones que combinan tradición, música y alegría.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada del Año Nuevo 2026 fue recibida con entusiasmo en distintos rincones del mundo, combinando tradición, tecnología y espectáculos visuales que reunieron a miles de personas en plazas, rascacielos y avenidas principales.

En Asia, ciudades como Taipéi en Taiwán, Tokio en Japón, Seúl en Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, China e Indonesia desplegaron shows similares, donde se combinaron tradición cultural, música y tecnología.

El icónico rascacielos Taipéi 101 y distintos puntos de Tokio y Seúl se convirtieron en escenarios de fuegos artificiales que iluminaron los cielos, mientras la población celebraba en un ambiente de esperanza y alegría.

Australia abrió las festividades internacionales al convertirse en uno de los primeros países en recibir el 2026.

En Sídney, los fuegos artificiales sobre la bahía y los eventos masivos atrajeron a millones de personas, quienes también siguieron la celebración desde distintos lugares del mundo gracias a transmisiones en vivo.

En general, el inicio del 2026 se caracterizó por la unión de la comunidad global en torno a la esperanza, la tradición y la alegría, mostrando que, a pesar de las diferencias culturales, el Año Nuevo es una oportunidad compartida para celebrar y proyectar buenos deseos para el año entrante.

