Videos: el mundo recibe el 2026 con fuegos artificiales y grandes celebraciones

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada del Año Nuevo 2026 fue recibida con entusiasmo en distintos rincones del mundo, combinando tradición, tecnología y espectáculos visuales que reunieron a miles de personas en plazas, rascacielos y avenidas principales.
En Asia, ciudades como Taipéi en Taiwán, Tokio en Japón, Seúl en Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, China e Indonesia desplegaron shows similares, donde se combinaron tradición cultural, música y tecnología.
El icónico rascacielos Taipéi 101 y distintos puntos de Tokio y Seúl se convirtieron en escenarios de fuegos artificiales que iluminaron los cielos, mientras la población celebraba en un ambiente de esperanza y alegría.
Australia abrió las festividades internacionales al convertirse en uno de los primeros países en recibir el 2026.
En Sídney, los fuegos artificiales sobre la bahía y los eventos masivos atrajeron a millones de personas, quienes también siguieron la celebración desde distintos lugares del mundo gracias a transmisiones en vivo.
En general, el inicio del 2026 se caracterizó por la unión de la comunidad global en torno a la esperanza, la tradición y la alegría, mostrando que, a pesar de las diferencias culturales, el Año Nuevo es una oportunidad compartida para celebrar y proyectar buenos deseos para el año entrante.