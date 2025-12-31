Videos: el mundo recibe el 2026 con fuegos artificiales y grandes celebraciones

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada del Año Nuevo 2026 fue recibida con entusiasmo en distintos rincones del mundo, combinando tradición, tecnología y espectáculos visuales que reunieron a miles de personas en plazas, rascacielos y avenidas principales. En Asia, ciudades como Taipéi en Taiwán, Tokio en Japón, Seúl en Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, China e Indonesia desplegaron shows similares, donde se combinaron tradición cultural, música y tecnología.

El icónico rascacielos Taipéi 101 y distintos puntos de Tokio y Seúl se convirtieron en escenarios de fuegos artificiales que iluminaron los cielos, mientras la población celebraba en un ambiente de esperanza y alegría.

Australia abrió las festividades internacionales al convertirse en uno de los primeros países en recibir el 2026. En Sídney, los fuegos artificiales sobre la bahía y los eventos masivos atrajeron a millones de personas, quienes también siguieron la celebración desde distintos lugares del mundo gracias a transmisiones en vivo.