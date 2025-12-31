¿Quiénes celebran primero el Año Nuevo 2026 en Latinoamérica y porqué?

Los habitantes de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay son los primeros ciudadanos de Latinoamérica en celebrar la llegada del Año Nuevo 2026. ¿A qué se debe?
El cambio de calendario ocurre hasta tres horas antes en Centroamérica que en el norte de Sudamérica.
Este desfase se explica por los husos horarios, que dividen el continente según el Tiempo Universal Coordinado (UTC).
La Tierra gira de oeste a este, por lo que las zonas más orientales experimentan antes la medianoche y, con ella, el inicio del nuevo año.
El primer grupo en celebrar corresponde a los países que operan bajo el huso horario UTC-3. En este bloque se encuentran Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
En Brasil, ciudades costeras como Río de Janeiro y São Paulo reciben el 2026 antes que los estados del oeste, debido a la extensión territorial del país.
Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay comparten el mismo huso horario, por lo que el Año Nuevo llega de manera simultánea en sus principales ciudades, al igual que en el este brasileño.
Una hora después, el 2026 alcanza al segundo grupo, conformado por Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y otros países del Caribe.
El último bloque en Sudamérica y la región cercana corresponde a los países de la zona central, donde el Año Nuevo se celebra dos horas después del Cono Sur. En este grupo están Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Cuba, que funcionan bajo el huso horario UTC-5.
Así, la llegada del Año Nuevo en Latinoamérica se convierte en una secuencia de celebraciones que avanza progresivamente desde el Atlántico hacia el Pacífico, determinada exclusivamente por la ubicación geográfica de cada país.