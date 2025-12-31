  1. Inicio
Guerra, enfermedades y fenómenos raros: Las predicciones de Nostradamus para 2026

A las puertas de un nuevo año marcado por la incertidumbre global, resurgen las interpretaciones de las profecías de Nostradamus, que algunos vinculan con 2026 y advierten sobre conflictos, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y profundos cambios geopolíticos

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 11:54
Guerra, enfermedades y fenómenos raros: Las predicciones de Nostradamus para 2026
1 de 11

Las predicciones para 2026 advierten sobre conflictos, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y profundos cambios geopolíticos. Esto predijo Nostradamus para este 2026.

 Fotos: Shutterstock
2 de 11

1. Conflictos y guerra prolongada: Se interpreta que varias cuartetas hacen referencia a una “gran guerra de siete meses” o un periodo de intensos conflictos que podría implicar potencias globales y tensiones en Europa.

 Foto: Shutterstock
3 de 11

2. “Fuego del cielo” o fenómenos extremos: Algunas lecturas hablan de “fuego del cielo”, que se asocia con fenómenos meteorológicos extremos o desastres naturales intensificados (incendios, tormentas, etc.).

 Foto: Shutterstock
4 de 11

3. Crisis económica y mercados inestables: Frases como “monedas corruptas” y “mercados inquietos” han sido interpretadas como una posible crisis financiera global o recesión para ese año.

 Foto: Shutterstock
5 de 11

4. El “gran enjambre de abejas”: Un verso sobre un “gran enjambre de abejas” se vincula simbólicamente con líderes mundiales influyentes o alianzas de poder, más que con insectos literales.

 Foto: Shutterstock
6 de 11

5. “Inundación de sangre”: Otra interpretación sugiere que ciertas cuartetas indican nuevos brotes de violencia, conflictos o derramamiento de sangre en regiones tradicionalmente estables.

 Foto: Shutterstock
7 de 11

6. Tensiones geopolíticas entre Oriente y Occidente: Se lee que algunas profecías apuntan a un enfrentamiento simbólico o real entre bloques geopolíticos (Occidente vs. Oriente) y el posible declive del poder occidental o cambios de liderazgo.

 Foto: Shutterstock
8 de 11

7. Renovación tras el caos: No todas las lecturas son negativas, hay interpretaciones que mencionan al “hombre de la luz”, potencialmente simbolizando el surgimiento de un nuevo liderazgo o esperanza después de periodos difíciles.

 Foto: Shutterstock
9 de 11

8. Desastres naturales y clima extremo: Además de las interpretaciones de “fuego del cielo”, algunas cuartetas han sido relacionadas con cambios climáticos intensos como incendios, inundaciones, tormentas o alteraciones ambientales severas.

 Foto: Shutterstock
10 de 11

9. Riesgos tecnológicos (interpretación moderna): Aunque no está directamente en los textos de Nostradamus, lectores contemporáneos han vinculado sus frases con la idea de qué máquinas o inteligencias superiores tendrán un papel crucial para 2026, interpretando esto como un auge de tecnologías disruptivas.

 Foto: Shutterstock
11 de 11

10. Posibles brotes de enfermedad: Algunos intérpretes usan menciones a “pestilencias” para sugerir que podría haber nuevos brotes de enfermedades o retos sanitarios en ese periodo.

 Foto: Shutterstock
