“La Pichu” reacciona al narcovideo de Carlos Zelaya: “Es vergonzoso y penoso”

“Es una situación sin duda que para la familia y para el pueblo hondureño es, puedo decirlo así, es vergonzoso y penoso, sin embargo el partido no es una persona”, manifestó “La Pichu”, sobre las imágenes del reunión que tuvo lugar en 2013.

“La Pichu” también mencionó que el proyecto de Libre “no es una familia, el proyecto está encarnado en cientos de miles de millones de personas”.

“Manuel Zelaya trazó el camino a seguir y Xiomara Castro la ejecuta, pero es el pueblo hondureño el que la continua, el proyecto le pertenece a las mayorías, no a una sola persona, no me pertenece a mí como ciudadana mucho menos como una Zelaya, soy una representante que debo darle respeto a quienes ejercieron su voto”, cerró la congresista.

Desde la familia Zelaya-Castro, el narcovideo de Carlos Zelaya ha sido calificado como un “error deplorable” y han tratado de desmarcarse de los hechos ocurridos en 2013, en donde el cuñado de la presidenta Xiomara Castro aparece negociando sobornos para la campaña presidencial de ese año.

“Entendemos que un miembro de nuestro partido cometió un error deplorable, sin informar al coordinador, a la candidata y al partido, lo realizó a espaldas nuestras, nosotros deploramos cualquier acción o cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes, eso no lo aceptamos y no lo permitiremos”, dijo la presidenta Xiomara Castro en relación sobre el hecho en un evento público.

Por su lado, el expresidente Manuel Zelaya dijo que “tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar”.

De igual forma, aseveró que nunca en su vida ha recibido dinero proveniente del tráfico de drogas, resaltando que aquellos que afirman este hecho lo hacen “con un mezquino interés” y basado en mentiras.