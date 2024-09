Renuncia de Carlos Zelaya sigue sin ser presentada ante el pleno del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- A 13 días de haber anunciado la presentación de la renuncia del aún secretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya, la dimisión aún no llega a la cámara legislativa para ser leída y aprobada por el pleno de diputados en cumplimiento de las atribuciones del Poder Legislativo.

Frente al cisma político que ha generado la publicación del video, donde aparece Zelaya reunido con reconocidos narcotraficantes, diputados y juristas, ven oportuno pedir a la Junta Directiva del Congreso Nacional agendar la discusión.

“Siguen con el discurso que don Carlos Zelaya ya renunció y no tiene nada que ver, pero eso no es cierto, no ha renunciado”, dijo el diputado y precandidato liberal Jorge Cálix.