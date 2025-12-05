Colectivos de Libre protestan en varias instituciones para exigir acuerdos laborales permanentes

Tegucigalpa, Honduras.-Colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) han protagonizado una serie de protestas en algunas instituciones del gobierno, donde realizaron tomas, quema de llantas y bloqueos, en exigencia de acuerdos laborales permanentes. Este viernes, las protestas se concentran en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), donde los manifestantes acusaron la presencia de supuestos “mapaches” —personas ajenas al partido ocupando cargos en la institución— y demandaron su salida inmediata.

Los colectivos advirtieron que las protestas continuarán de manera indefinida mientras no exista un diálogo efectivo con las autoridades y se presenten soluciones concretas a sus peticiones. Según indicaron, su objetivo es presionar para obtener estabilidad laboral y asegurar los puestos que consideran les corresponden dentro de la estructura estatal. Las manifestaciones iniciaron a mediados de esta semana en diferentes dependencias del Estado, donde los grupos reclaman la falta de respuestas por parte de las autoridades y denunciaron que, pese a múltiples solicitudes, no se han concretado los compromisos laborales ofrecidos. El jueves se reportaron protestas en el Instituto de la Propiedad y en varios puntos del Centro Cívico Gubernamental, donde los empleados cerraron el acceso a las personas por varias horas.