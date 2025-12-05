Colectivos de Libre protestan en varias instituciones para exigir acuerdos laborales permanentes

Tegucigalpa, Honduras.-Colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) han protagonizado una serie de protestas en algunas instituciones del gobierno, donde realizaron tomas, quema de llantas y bloqueos, en exigencia de acuerdos laborales permanentes.
Este viernes, las protestas se concentran en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), donde los manifestantes acusaron la presencia de supuestos “mapaches” —personas ajenas al partido ocupando cargos en la institución— y demandaron su salida inmediata.
Los colectivos advirtieron que las protestas continuarán de manera indefinida mientras no exista un diálogo efectivo con las autoridades y se presenten soluciones concretas a sus peticiones.
Según indicaron, su objetivo es presionar para obtener estabilidad laboral y asegurar los puestos que consideran les corresponden dentro de la estructura estatal.
Las manifestaciones iniciaron a mediados de esta semana en diferentes dependencias del Estado, donde los grupos reclaman la falta de respuestas por parte de las autoridades y denunciaron que, pese a múltiples solicitudes, no se han concretado los compromisos laborales ofrecidos.
El jueves se reportaron protestas en el Instituto de la Propiedad y en varios puntos del Centro Cívico Gubernamental, donde los empleados cerraron el acceso a las personas por varias horas.
Otro de los lugares afectados fue el Instituto de Conservación Forestal (ICF), cuando un grupo de empleados expulsó a otros compañeros de trabajo entre gritos de “fuera mapaches”, acusándolos de no apoyar en las elecciones a Rixi Moncada.
Según se observó en un video que ya circula en redes, los manifestantes exigían la salida inmediata de los trabajadores señalados, asegurando que estos no respaldaron la línea partidaria oficialista durante el proceso electoral.