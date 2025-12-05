REDH exige transparencia total al CNE ante fallas en transmisión de resultados

Tegucigalpa, Honduras.-La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) manifestó preocupación por el panorama poselectoral que vive el país tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) esclarecer con urgencia las fallas del sistema de transmisión de resultados.

En un pronunciamiento, la organización señaló que el pueblo hondureño “cumplió con su deber cívico, votando en paz y disciplina”, pero advirtió que la incertidumbre generada por pausas técnicas y falta de información está alimentando rumores y tensiones innecesarias. “La REDH exige transparencia inmediata: que se explique con claridad qué falló, por qué falló y qué se está haciendo para corregirlo”, indicó.

La red también respaldó las denuncias hechas por consejeras electorales sobre supuestas actuaciones unilaterales de la empresa encargada del sistema de transmisión, lo que ha provocado horas sin datos oficiales y un ambiente de desconfianza. Por ello, la organización demandó una auditoría independiente del software y del sistema utilizado para la transmisión de resultados.