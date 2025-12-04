Empleados del ICF expulsan a compañeros entre gritos de “fuera mapaches”

Tegucigalpa, Honduras.-Un ambiente de fuerte tensión se vivió este jueves 4 de diciembre en las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en Tegucigalpa, cuando un grupo de empleados expulsó a otros compañeros de trabajo entre gritos de “fuera mapaches”, acusándolos de no apoyar en las elecciones a la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.
Según se observó en un video que ya circula en redes, los manifestantes exigían la salida inmediata de los trabajadores señalados, asegurando que estos no respaldaron la línea partidaria oficialista durante el proceso electoral.
En los accesos del edificio permanecían colocadas varias pancartas con mensajes como “fuera traidores”, “fuera mapaches” y “prohibido olvidar que somos resistencia”, consignas que reflejan la militancia y presión política dentro de la institución.
Los hechos han generado preocupación ante la posibilidad de despidos o represalias motivadas por diferencias políticas, en un contexto donde diversas instituciones del Estado han sido señaladas por confrontaciones internas relacionadas con afinidades partidarias.
Hasta el momento, las autoridades del ICF no se han pronunciado sobre lo ocurrido ni sobre eventuales medidas administrativas ante la situación.