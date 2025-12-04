Empleados del ICF expulsan a compañeros entre gritos de “fuera mapaches”

Tegucigalpa, Honduras.-Un ambiente de fuerte tensión se vivió este jueves 4 de diciembre en las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en Tegucigalpa, cuando un grupo de empleados expulsó a otros compañeros de trabajo entre gritos de “fuera mapaches”, acusándolos de no apoyar en las elecciones a la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

Según se observó en un video que ya circula en redes, los manifestantes exigían la salida inmediata de los trabajadores señalados, asegurando que estos no respaldaron la línea partidaria oficialista durante el proceso electoral.