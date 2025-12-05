Asfura sigue adelante en los resultados electorales con más de 20 mil votos a su favor

Tegucigalpa, Honduras.-Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial de Honduras por el opositor y conservador Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, sigue superando este viernes, con más de 20 mil votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). A las 7:00 am, Asfura lidera el escrutinio con 1,127,020 votos (40.21 %), contra 1,106,498 (39.47 %) de Nasralla, con el 87.52% de las actas escrutadas. La candidata Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto con 541,076 votos (19.30 %). Hasta las 23:00 hora local del jueves Asfura aventajaba a Nasralla con 20,520 papeletas, con el 87,16 % escrutadas.

Nasralla superaba el miércoles a Asfura con unos 20,000 votos, pero al amanecer del jueves el candidato apoyado por Trump comenzó a revertir la tendencia. El jueves, Nasralla, en sus redes sociales, atribuyó los nuevos resultados de Asfura a que durante la madrugada se registró un apagón en el sistema y a que un "algoritmo" habría modificado la asignación de votos a favor del candidato Asfura, por lo que pidió "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares. Después, en entrevista con EFE, Nasralla dijo que aunque los registros del CNE tienen arriba a Asfura, "no" puede hablar de fraude "porque todavía no se ha decantado" todo el proceso de recuento.

Los hondureños esperan expectantes los resultados de las elecciones a casi una semana de su celebración, en un ambiente de relativa calma, aunque con denuncias de irregularidades de los tres candidatos que acaparan el mayor caudal de votos, y al menos dos de los tres consejeros del CNE. Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López anunciaron el jueves que el escrutinio avanza de manera “sistemática, ordenada y transparente”, en medio de la expectativa nacional por la divulgación del total de actas. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó que "los resultados que el CNE entregue serán definitivos" porque incluirán todos los escrutinios. Además, aseguró que se darán resultados dentro de los plazos establecidos en la ley, por lo que llamó a los candidatos a mantener la compostura. Hall también anunció que el proceso de escrutinio especial de actas se realizará de manera pública con cámaras mostrando las pantallas cuando se revise cada una de ellas. Por otra parte, Marlon Ochoa, uno de los consejeros del CNE, representante del partido Libre, denunció el jueves un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan.