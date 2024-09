Jorge Cálix asegura que Carlos Zelaya no renunció como secretario del Congreso Nacional

”Sigue con su discurso de que don Carlos Zelaya ya renunció, que no tiene nada que ver. No es cierto, no ha renunciado”, declaró Cálix.

Uno de los posibles congresistas que asumiría el cargo de Carlos Zelaya sería el diputado liberal Marlon Lara o Maribel Espinoza, según mencionó la parlamentaria Katia Crivelli.

Sin embargo, Lara dijo desconocer esa posible nominación, sosteniendo que este asunto debe ser discutido en el pleno del Congreso.

Por otro lado, la ministra de Defensa, Rixi Moncada, aseguró el pasado 6 de septiembre que “Carlón”, como también es conocido Zelaya, presentó la renuncia a su partido.

“Carlos Zelaya también ha presentado su documento de renuncia, no lo he visto, pero presentó su documento de renuncia ante la Asamblea del partido cuando haya asamblea del partido, pues no sé si a finales de este año, no sé si en lo que resta del año habrá asamblea”, comentó en el foro televisivo Frente a Frente.