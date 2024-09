Entre tanto, el vicecanciller Gerardo Torres dijo en el foro televisivo Frente a Frente que “el video (que salpica a Zelaya) es de cuando ‘El Cachiro’ ya estaba trabajando con la DEA y andaba haciendo videos para ver a quién pescaba, pero el video no ha generado otra investigación”.

Sarmiento es del criterio que este escándalo no tendrá ningún impacto en Libre “porque nuestro principal enfoque es seguir dando respuesta a los principales problemas del pueblo: seguridad, generación de empleo, inversión en infraestructura, salud, etc.”.

En ese entonces, el fiscal aseguró que la comparecencia ante el Ministerio Público no detendría las extradiciones de quienes fueran solicitados.

Para el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, no es extraño que Carlos Zelaya acepte haberse reunido con narcotraficantes, ahora que el gobierno ha denunciado el tratado de extradición con Estados Unidos y cree que tiene un poco de seguridad.

“Ahora él sabe que hay un video y sale públicamente admitiéndolo porque sabe que si se publica lo va a dañar bastante”. Este video “solo sería una parte de la información recabada por las autoridades de Estados Unidos”, aseguró.

Vigil se refirió a la posibilidad de que el Ejecutivo le plantee a Estados Unidos continuar con la extradición, pero sin tocar a los miembros de la familia Zelaya Castro que pudieran estar involucrados en narcotráfico. “Eso nunca va a pasar porque se trata de justicia. Además, la droga afecta a los norteamericanos y a los países por donde pasa”, sostuvo el exjefe de la DEA.

Vigil también señaló que la declaración de culpabilidad de Midence Oquelí Martínez Turcios debe ser otra situación que preocupa a los narcopolíticos de Olancho y de otros sectores del país porque “él conoce las conexiones y seguro las va a revelar”.

La anulación de la extradición en Honduras tiene mucha similitud con lo que ocurrió en Colombia entre la década de 1980 y 1990, cuando los narcos decían que “preferían mejor una tumba en ese país que una cárcel en Estados Unidos”.

“Lo que pasa es que al ir a pagar sus penas a las cárceles estadounidenses ya no tienen acceso a su infraestructura criminal, ya no pueden manejar sus imperios, no pueden amenazar o sobornar a nadie, mientras que, si se quedan en el país, desde la cárcel tendrán acceso a sus redes criminales”, analizó.

Aparte de eso, hay “que ver una realidad, el sistema jurídico (hondureño) que no tiene la capacidad para juzgar a estos narcotraficantes”, afirmó Vigil.

Por su parte, el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez expresó que lo que está saliendo a la luz en el caso de Carlos Zelaya es algo que la sociedad ya venía conociendo desde el 2009.

“¿Usted ya sabía que estaban metidos en eso?”, se le consultó. Su respuesta fue: “Sí, desde antes, desde 2009 estaban metidos en eso. Si usted se acuerda, iban a nombrar a una persona -Midence Oquelí- ahí afín a ellos en el Ministerio de Seguridad. ¿Recuerda que hubo un avión que aterrizó en el aeropuerto de Toncontín también?”, rememoró.

Ahora con la presión norteamericana, cuyas autoridades tienen información real, otras cosas están saliendo a la luz. Dijo que como hay una presión entonces están buscando una salida, y “lo primero que el gobierno hace es utilizar toda la institucionalidad para proteger a su familia”.

“Ellos -la dirigencia de Libre y asesores- han venido haciendo actividades ilícitas desde hace mucho tiempo. Yo lo advertí en el 2009, porque el socialismo del siglo XXI estaba siendo financiado con dinero del narcotráfico, porque se les terminó el dinero de la venta de petróleo. Cuando cayeron los precios, entonces se quedaron sin dinero para financiar el proyecto del socialismo del siglo XXI”, afirmó.

Para Vásquez Velásquez, Honduras prácticamente se ha convertido en un Estado fallido y ellos pueden tomar cualquier decisión, desde llamar a una constituyente o hacer elecciones fraudulentas, tipo Venezuela.

Acerca del papel de las Fuerzas Armadas en este contexto conflictivo, el general retirado expresó que esa institución mantiene vigente su misión constitucional y están haciendo un análisis de los riesgos internos.

“El problema ha sido que en los últimos tiempos la política ha entrado dentro de la institución y han utilizado a ciertas personas por sus simpatías políticas para sus propios beneficios”, deploró.

Llamó a los mencionados en las cortes de Estados Unidos a que comparezcan allá a demostrar su inocencia y no ampararse en la denuncia del tratado de extradición, que dentro de un corto tiempo tendrá graves consecuencias para la ciudadanía y para la democracia, ya que ahora los partidos políticos hasta podrán recibir dinero sucio para financiar sus campañas electorales y así terminar de destruir lo poco que queda de la democracia.