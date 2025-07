Lucha de intereses en el CNE puede impactar en la participación electoral de las generales

A esto se suma un riesgo latente de que no existan comicios, justo como advirtió el jueves pasado la consejera presidenta del CNE, Cossette López.

Analistas consultados por EL HERALDO Plus afirmaron que la hostil y hasta violenta atmósfera previa a los comicios generales se debe a "la gran fragilidad institucional ’’ que atraviesa el país luego de las elecciones primarias, cuando la entrega de material electoral fue el principal factor de una lucha contra el tiempo.

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de cuatro meses de las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre, el tenso ambiente electoral podría impactar en el voto si los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre) no se ponen de acuerdo en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La opinión de Soto coincide con la del analista Héctor Alvarenga, quien consideró que "hay una fragilidad institucional, no solo del Consejo Nacional Electoral, sino en todos los demás entes del Estado", refiriéndose a la situación política, pero también a los casos de corrupción en otras secretarías.

Y enfatizó que hasta el momento, los partidos políticos están ''erróneamente'' enfocados en tratar de convencer a las personas que ya forman parte de su militancia, olvidando por completo el voto independiente, que no está estrictamente ligado a un color político o afiliación política, pero que representará un peso decisivo en los comicios generales.

El analista dijo que esto se debe a que "no tienen propuestas de fondo con una discusión política que los involucra, sino por el contrario, es una discusión política que los ahuyenta y los aísla’’.

Esto "nos deja en un panorama sumamente delicado porque si estas mismas autoridades no actuaron en el boicot de las elecciones primarias, que son las que van a garantizar supuestamente las garantías de los ciudadanos hondureños en el proceso de las elecciones generales, pues es sumamente preocupante", dijo Alvarenga.

El analista también calificó el accionar como "sumamente delicado’’, ya que además de ser una situación confrontativa, arrastra ilegalidades.

‘’Se está planteando una cultura de ilegalidad, de no seguir la norma y los procesos establecidos en ley, que no vaya a resultar esto en un caos o en una guerra civil, porque así como yo veo las cosas, no estaríamos lejos’’, apuntó el experto.

Para Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), "obstaculizar un proceso electoral no es solo un delito: es una agresión directa contra la soberanía del pueblo. Cuando el poder manipula elecciones para perpetuarse, ya no gobierna: secuestra".