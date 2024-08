Analistas: Narcos harán “carnaval” al eliminar extradición con Estados Unidos

La última acción que la sociedad hondureña percibió como otro intento de bloquear las extradiciones ocurrió recientemente cuando el fiscal general Johel Zelaya anunció que llamaría a declarar a todos los mencionados por los capos de la droga en las cortes estadounidenses, pues cualquier hondureño que tenga un proceso penal pendiente en Honduras no puede ser extraditado hasta finalizar su causa.

Intentar detener las extradiciones de los narcos no es nada nuevo en este gobierno. En marzo del 2023, disimuladamente sondeó la reacción del pueblo hondureño al querer trabajar las extradiciones utilizando una ley de extradición, recordaron analistas. No obstante, el repudio fue total a tal iniciativa.

“A mi criterio tiene que ir al Congreso, porque el Congreso fue el que lo ratificó. Tiene que seguir el mismo procedimiento de todos los tratados. No es decir simplemente que se le va a poner una cláusula que diga: denunciar o que se declare sin ningún valor ni efecto”, explicó.

Así como se aprobó el tratado en una sesión secreta, con muchas reservas, así tiene que ir también al Legislativo. “Que no la van a querer mandar es otra cosa, pero la denuncia tiene que ir al Congreso”, analizó Pineda Alvarado.

Para Pineda Alvarado, el proceso no es exclusivo del Poder Ejecutivo, ya que la denuncia tiene que ir al Congreso también, donde es muy difícil que se apruebe por la falta de la mayoría del oficialismo.

Segundo, “marca un rompimiento en una relación que ha sido bastante funcional en cuanto a delitos de criminalidad organizada, terrorismo tráfico de drogas, que ahora dada la debilidad de la institucionalidad en Honduras, no van a poder ser perseguidas o perseguidos”.

La presidenta también escribió que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerante. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal”.

“Con fundamente en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller @EnriqueReinaHN denunciar el Tratado de Extradición con los Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X la mandataria, minutos después que la embajadora estadounidense Laura Dogu, lamentara que el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, se haya reunido con su par venezolano Vladimir Padrino López, a quien la justicia norteamericana lo persigue por narcotráfico.

El abogado constitucionalista Oliver Erazo recordó que desde hace dos años advirtió que el gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre) buscaría boicotear el proceso de extradición.

“En este momento socio, política y económicamente que vive el país, es absolutamente inapropiada, pero era una decisión que se miraba venir. Tengo dos años de estarles diciendo que muchas de las acciones que han generado un sismo por la división política, detrás de ello ha estado precisamente la intención palpable y visible de denunciar el Tratado de Extradición, de dejarlo sin valor y efecto”, recordó.

Erazo no dudó también en indicar que esta acción trae repercusiones internas sumamente delicadas para los hondureños, así como para aquellos que están fuera de Honduras. De igual manera, esto podría cambiar radicalmente la percepción de apoyo que tiene el Congreso y el Senado de Estados Unidos hacia Honduras, sobre el combate frontal a la narcoactividad.

Lógicamente, lo que está haciendo esta administración tendrá una respuesta en las relaciones bilaterales por parte de Estados Unidos.

Sobre si la denuncia debería pasar por el Poder Legislativo, el constitucionalista manifestó que habría que revisar si hay un procedimiento especial.

“Hay que revisar el convenio o el Tratado de Extradición a ver si tiene un procedimiento específico al denunciarlo. Lo cierto es que el proceso de la denuncia conlleva a que se deposite ante el órgano correspondiente y dura cuando menos seis meses para que pueda comenzar a tener efectividad”, amplió.

“Es decir, si tú lo denuncias mañana, el tratado va a seguir vigente en los próximos seis meses o un año. Pasado ese tiempo ya perderá los efectos y ya no podrá ser invocado por los estados parte”, añadió.

Denunciar el tratado no significa que la extradición no esté como tal. Entonces, esto puede ser una jugada para dejar sin valor y efecto el procedimiento del auto acordado para hacer viable la extradición —reflexionó el profesional del derecho— y someter el tema a la aprobación de una ley de extradición, la cual no va a encontrar ningún tipo de eco, ni de consenso en el Poder Legislativo

“No logran 65 votos para aprobar el presupuesto para las elecciones internas, mucho menos van a lograr 86 votos para una reforma constitucional en materia de extradición”, criticó.

Estados Unidos no pierde nada, “no nos equivoquemos”. “Quienes gobiernan creen que están en la finca de ellos. Que van a mandar a matar cuatro vacas y al azar dos terneros. Y así se maneja el Estado”.

Las consecuencias de las decisiones en este momento van a ser extremadamente trágicas para todos los hondureños. De repente hay un impacto, inmediatamente, en la cancelación de visas, la revisión el tema del TPS (Programa de Protección Temporal) para los hondureños y deportaciones masivas.

“Nosotros no estamos en una posición para ponernos los moños, estamos en una posición para ser respetados, pero en una condición lógica de respeto en las relaciones internacionales”, explicó.

La libre autodeterminación de los pueblos como principio rector del derecho internacional público “no dice libre autodeterminación para traquetear droga a otros países”.

La no injerencia “no significa que otros estados que forman parte del concierto de naciones del mundo no te puedan decir de forma enérgica, ‘mire, trabajen esto, está haciendo mal esto, me está afectando en esto’”, cuestionó Erazo.