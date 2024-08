Honduras tiene 4 extradiciones pendientes a EUA y otros 15 casos con orden de captura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La decisión del gobierno de Xiomara Castro de denunciar y, posteriormente, suspender el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos deja muchas dudas de lo que pasará con los 4 hondureños que recibieron una sentencia firme para ser juzgados en la nación norteamericana y otros 15 extraditables con orden de captura.

A través de X (antes Twiter), Castro ordenó al canciller Enrique Reina denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos, afirmando que “la injerencia y el intervencionismo” de esa nación es “intolerable”.

De acuerdo con el abogado Rafael Jerez, quien es experto en temas políticos, lo que el gobierno busca es “aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado que nada tiene que ver con el impasse político”.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, basado en los registros del Poder Judicial y elaboración propia, recopiló los casos que podrían quedar en el limbo si no se deja clara la medida adoptada.

Hablamos de cuatro casos de extradición que fueron aprobados por un juez: el de Mario Rodolfo Cubillas, Erick Fernando Raudales Matamoros, Edgardo René Velásquez Navarro (“El Burro”) y Mario Cálix (“Cubeta”). Asimismo, hay otros 15 extraditables que andan huyendo de la justicia.

Las autoridades no dieron fechas de la extradición de los 4 con procesos pendientes, pero se habló que sería en lo que resta de este 2024. Hasta 2022, el promedio de días para que se concretara una extradición era de 122, desde la captura hasta que era subido en el avión para ser trasladado al país norteamericano.

“Las extradiciones en Honduras, no obstante a que hay cierta voluntad del gobierno actual en denunciar los dos tratados que tenemos vigentes con Estados Unidos, las extradiciones seguirían en Honduras, pero no para con Estados Unidos, sino con otros países, en tanto no se reforme el artículo 102 constitucional”, afirmó Manuel Pacheco, experto en extradición a HRN.

El artículo 102 de la Constitución de Honduras dice que “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado Extranjero. Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizado y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante. En ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes conexos”.

Pacheco recalcó que si en este gobierno denuncia el tratado y no hubiese ningún acuerdo, entonces el país ya no podría extraditar a ninguna persona a esa nación, pero los otros tratados con otros países continuarían, mientras no se reforme el artículo 102.