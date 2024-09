Cuestionan a ‘Mel’ Zelaya por calificar la extradición como ‘injerencia’ en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Cuestionado resultó el expresidente de Honduras (2006-2009) y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya, luego de calificar la extradición como una “injerencia” en el proceso electoral si esta se encuentra en “manos enemigas”.

Las declaraciones de Zelaya surgieron durante la movilización de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) convocada en apoyo a la presidenta Xiomara Castro.

“La extradición ha dado buenos resultados, pero en este momento ese instrumento en manos de un enemigo, y no hablo del gobierno americano, se constituye una injerencia en el proceso electoral que no es conveniente y no se debe de permitir”, señaló.

Aunque Zelaya especificó que sus palabras no van dirigidas al gobierno de Estados Unidos, no dejó en claro a qué hace referencia en sus aseveraciones.

Del mismo modo, agregó que el gobierno de Castro no le ha cerrado las puertas el tratado de extradición y una vez se desarrollen las elecciones, el gobierno evalúe el tema con la nación norteamericana.

“Por eso es importante que cuando pase este proceso electoral, las evaluaciones de un país que está de acuerdo y un gobierno que está de acuerdo con la extradición continúe, Xiomara ha sido explícita en ese sentido”, agregó el exmandatario hondureño.

Estas declaraciones le generaron críticas a Zelaya por parte de miembros de oposición, quienes consideraron que con la afirmación del político solo se deja en claro que “había órdenes de extradición contra miembros de Libre”.

Para el dirigente del Partido Nacional, Kilvett Bertrand opinó que “estas palabras de Mel Zelaya son graves, al decir que las extradiciones son una herramienta peligrosa antes del proceso electoral, lo único que deja claro es que había órdenes de extradición contra miembros de su partido”.