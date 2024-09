Mel Zelaya tras movilización de Libre: “Siempre he sido un objetivo de la derecha”

“Video hay millones, yo he andado 44 años en la calle, jamás va a encontrar en su servidor más que un reflejo de la lucha popular, de la lucha por la resistencia porque soy un hombre público y lógicamente tengo millones de fotos”, expresó Zelaya.

Fue tras la masiva movilización de empleados públicos y simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) , que el actual asesor presidencial también aseguró que no encontrarán ni un video de él que no esté relacionado con la lucha popular, contrario a lo que pasó con su hermano Carlos Zelaya, quien fue grabado negociando con narcotraficantes.

“Siempre he sido como un objetivo de la derecha y piensan que afectándome a mí van a afectar este proyecto tan generoso que es la resistencia y en eso se equivocan”, sostuvo el expresidente que fue reconocido por su esposa, Xiomara Castro, como un “constructor de victorias” durante su discurso frente a cientos de miembros de Libre.

En el caso de la extradición, Manuel Zelaya aseguró que el tema ha dado buenos resultados; sin embargo, en las manos equivocadas constituye una injerencia.

“La extradición ha dado buenos resultados, pero en este momento ese instrumento en manos de un enemigo, y no hablo del gobierno americano, se constituye una injerencia en el proceso electoral que no es conveniente y no se debe de permitir”, apuntó.

Añadió: “Por eso es importante que cuando pase este proceso electoral, las evaluaciones de un país que está de acuerdo y un gobierno que está de acuerdo con la extradición continúe, Xiomara ha sido explícita en ese sentido”