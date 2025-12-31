  1. Inicio
Así celebró Dubái la llegada del 2026 con un espectáculo de luces y música

La ciudad de Dubái deslumbró al mundo al dar la bienvenida al 2026 con un impresionante espectáculo de luces, fuegos artificiales y música que iluminó el cielo y celebró el inicio del nuevo año.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 16:34
