Espectáculo de luces y pólvora marca la llegada del 2026 en Kuala Lumpur

Kuala Lumpur celebró la llegada del Año Nuevo 2026 con un impresionante espectáculo de luces y fuegos artificiales que iluminó la capital de Malasia. Miles de personas se congregaron en distintos puntos de la ciudad para presenciar el inicio del nuevo año, en una noche llena de color, emoción y celebración.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 14:38
El Heraldo Videos