Masa de aire frío deja lluvias y bajas temperaturas este 1 de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una masa de aire frío continúa marcando las condiciones climáticas en el país este jueves 1 de enero de 2026, con descenso de temperaturas, nubosidad abundante y lluvias en varias regiones. El pronosticador de turno de Cenaos, Víctor Ortega, explicó que el fenómeno sigue afectando al territorio nacional y mantiene vientos frescos del norte y noreste, lo que refuerza la sensación térmica baja. “Continuamos con la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional, la cual continúa generando vientos frescos del norte y noreste, descenso de la temperatura, abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes”, detalló Ortega.

Las lluvias se concentran principalmente en las regiones noroccidental y norte, donde se esperan precipitaciones de forma intermitente a lo largo de la jornada, de acuerdo con el reporte oficial. En el resto del occidente, así como en algunas zonas del centro y oriente del país, el pronosticador indicó que se presentarán lluvias débiles y aisladas, sin descartar momentos de cielo mayormente nublado. Respecto a las condiciones marítimas, Ortega informó que el oleaje en el litoral Caribe oscila entre 2 y 4 pies, con máximos de hasta 6 pies, mientras que en el golfo de Fonseca se mantienen alturas de 1 a 3 pies.