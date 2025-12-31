Masa de aire frío deja lluvias y bajas temperaturas este 1 de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una masa de aire frío continúa marcando las condiciones climáticas en el país este jueves 1 de enero de 2026, con descenso de temperaturas, nubosidad abundante y lluvias en varias regiones.
El pronosticador de turno de Cenaos, Víctor Ortega, explicó que el fenómeno sigue afectando al territorio nacional y mantiene vientos frescos del norte y noreste, lo que refuerza la sensación térmica baja.
“Continuamos con la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional, la cual continúa generando vientos frescos del norte y noreste, descenso de la temperatura, abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes”, detalló Ortega.
Las lluvias se concentran principalmente en las regiones noroccidental y norte, donde se esperan precipitaciones de forma intermitente a lo largo de la jornada, de acuerdo con el reporte oficial.
En el resto del occidente, así como en algunas zonas del centro y oriente del país, el pronosticador indicó que se presentarán lluvias débiles y aisladas, sin descartar momentos de cielo mayormente nublado.
Respecto a las condiciones marítimas, Ortega informó que el oleaje en el litoral Caribe oscila entre 2 y 4 pies, con máximos de hasta 6 pies, mientras que en el golfo de Fonseca se mantienen alturas de 1 a 3 pies.
En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 23 C° y una mínima de 14 C°, mientras que en la región central se prevén valores máximos de 22 C° y mínimos de 14 C°.
La región norte alcanzará temperaturas máximas de 24 C° y mínimas de 20 C°, mientras que en la región oriental se esperan máximas de 26 C° y mínimas de 16 C°.
Para la región sur, el reporte establece una máxima de 36 C° y una mínima de 24 C°, en contraste con la región occidental, donde se anticipan las temperaturas más bajas, con máximas de 18 C° y mínimas de 12 C°.
Finalmente, la región insular presentará condiciones más cálidas, con una temperatura máxima de 26 C° y una mínima de 24 C°, siempre bajo la influencia del sistema de aire frío que afecta al país, según el informe brindado por Víctor Ortega, pronosticador de turno de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).