¿Habrá cortes de energía en Honduras este jueves 1 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las recientes dinámicas institucionales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que derivaron en notificaciones de mantenimiento de emergencia con escasa antelación, no han anunciado cortes programados de electricidad para el jueves 1 de enero de 2026.

Según la información disponible, no existen suspensiones planificadas para este miércoles 31 de diciembre y jueves 01 de enero. La ausencia de anuncios oficiales permite prever un suministro continuo durante las festividades de Año Nuevo.

No obstante, la ENEE reiteró su recomendación de mantenerse atentos a sus canales oficiales, ya que en casos excepcionales pueden registrarse interrupciones por fallas técnicas o situaciones imprevistas.