¿Habrá cortes de energía en Honduras este jueves 1 de enero?

La cercanía de las celebraciones de Año Nuevo ha reavivado las dudas sobre la continuidad del servicio eléctrico, la ENEE recomienda a los usuarios seguir sus canales oficiales

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 12:24
La ENEE asegura que no existen cortes eléctricos programados para el inicio del 2026 en el país.

 Imagen: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las recientes dinámicas institucionales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que derivaron en notificaciones de mantenimiento de emergencia con escasa antelación, no han anunciado cortes programados de electricidad para el jueves 1 de enero de 2026.

Según la información disponible, no existen suspensiones planificadas para este miércoles 31 de diciembre y jueves 01 de enero. La ausencia de anuncios oficiales permite prever un suministro continuo durante las festividades de Año Nuevo.

No obstante, la ENEE reiteró su recomendación de mantenerse atentos a sus canales oficiales, ya que en casos excepcionales pueden registrarse interrupciones por fallas técnicas o situaciones imprevistas.

En el ámbito administrativo, la ENEE informó que sus oficinas de atención al cliente permanecerán cerradas desde el 31 de diciembre, con asueto los días 1 y 2 de enero.

La atención presencial se reanudará el lunes 5 de enero en horario normal.

Durante el feriado, la institución mantendrá habilitados sus canales digitales, como WhatsApp y el Centro de Llamadas, disponibles las 24 horas para reportes de fallas y consultas.

TJE trabajará miércoles 31 y jueves 1 para recibir impugnaciones tras declaratoria

