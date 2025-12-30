¿Habrá cortes de energía eléctrica este miércoles 31 de diciembre en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó que no tiene programados cortes de energía eléctrica, ni por mantenimiento ni de emergencia, para el miércoles 31 de diciembre, último día del año.

Pese a la ausencia de operativos planificados, las autoridades recomiendan a la población monitorear los canales oficiales ante eventuales interrupciones técnicas de último minuto.

La advertencia surge debido a la dinámica institucional de las últimas semanas, donde los trabajos de mantenimiento de emergencia se notifican con escasa antelación.