¿Habrá cortes de energía eléctrica este miércoles 31 de diciembre en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó que no tiene programados cortes de energía eléctrica, ni por mantenimiento ni de emergencia, para el miércoles 31 de diciembre, último día del año.
Pese a la ausencia de operativos planificados, las autoridades recomiendan a la población monitorear los canales oficiales ante eventuales interrupciones técnicas de último minuto.
La advertencia surge debido a la dinámica institucional de las últimas semanas, donde los trabajos de mantenimiento de emergencia se notifican con escasa antelación.
Un ejemplo reciente ocurrió cuando la estatal anunció un día antes los cortes del lunes 29 en Distrito Central, Francisco Morazán.
En cuanto a la operatividad administrativa, la ENEE informó que sus sedes de atención al cliente permanecerán cerradas a partir del 31 de diciembre, extendiéndose el asueto los días 1 y 2 de enero.
La atención presencial en ventanillas se retomará en su horario habitual el lunes 5 de enero.
Para garantizar la asistencia durante el feriado de fin de año, la institución mantendrá habilitados sus canales digitales de WhatsApp y el Centro de Llamadas las 24 horas del día, permitiendo a los usuarios reportar fallas o realizar consultas de forma remota.
Los días 31, 1, y 2 permanecerán cerradas, retomando labores el lunes 5 de enero en horario normal.
