Marlon Ochoa impulsa prórroga luego de haber paralizado el CNE meses atrás

Tegucigalpa, Honduras.– En un giro que no ha pasado desapercibido en el escenario poselectoral, el consejero secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, remitió un oficio en el que solicita ampliar de manera excepcional el plazo para la declaratoria de las Elecciones Generales 2025, argumentando la existencia de un volumen significativo de actas aún pendientes de escrutinio. El documento, fechado el 30 de diciembre de 2025, fue dirigido a la consejera presidenta Ana Paola Hall García y a la consejera vocal Cossette López-Osorio, y plantea la remisión al Congreso Nacional de un proyecto de decreto legislativo que permitiría extender el plazo legal para emitir la declaratoria en los niveles de diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales.

Según el oficio, la solicitud se justifica en la necesidad de garantizar certeza, transparencia y respeto a la voluntad popular, advirtiendo que una declaratoria emitida sin agotar de forma exhaustiva las etapas de verificación, revisión de actas y consolidación de resultados podría afectar la legitimidad del proceso electoral. No obstante, la petición ha generado críticas por provenir del mismo consejero que, en junio pasado, fue señalado por paralizar procesos electorales junto a grupos afines al partido Libertad y Refundación (Libre), acciones que en su momento contribuyeron al retraso y la crispación institucional dentro del órgano electoral. La contradicción no ha pasado inadvertida: mientras meses atrás se cuestionó la interrupción de procedimientos clave en medio de protestas y presión política, ahora el propio consejero de Libre impulsa una prórroga alegando retrasos derivados de actas no escrutadas, escenario que ha reavivado los señalamientos sobre responsabilidad política en la crisis poselectoral. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el documento, Ochoa sostiene que la ampliación del plazo permitiría “reencauzar de manera responsable y transparente” el cumplimiento de los tiempos legales, asegurando que la declaratoria final sea el resultado de un procedimiento técnicamente sólido, jurídicamente sustentado y políticamente legítimo. A horas que venza el plazo para emitir la declaratoria, el consejero de corte oficialista pidió a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, enviar una iniciativa al CN para ampliar los plazos. La extensión de la declaratoria conlleva una reforma a la Constitución, por lo que de hacerse contrarreloj deberá ser aprobada por mayoría calificada, es decir, por 86 o más votos