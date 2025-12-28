Tomás Zambrano y Carlos Ledezma suenan para presidir el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La férrea pelea por la presidencia de la República en el reciente proceso electoral, es cosa del pasado; ahora comienza la pugna y las danzas de poder entre los partidos políticos por hacerse con la presidencia del Poder Legislativo. Teniendo en cuenta que Libertad y Refundación (Libre), está fuera de casi cualquier posibilidad, y que solo le restaría servir de aval para que otro tome la titularidad del Congreso Nacional (CN); la disputa quedará entonces entre el Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL), quienes sacaron el mayor número de diputados en las pasadas elecciones. Con un panorama más claro que su rival de toda la vida, el Partido Liberal, en el Partido Nacional podrían inclinarse por dos opciones: Tomás Zambrano y Carlos Ledezma.

Zambrano, actual jefe de la bancada de diputados del Partido Nacional, en el Congreso, es talvez el parlamentario de mayor simpatía entre sus compañeros congresistas nacionalistas, pero también entre la membresía "cachureca". Esto lo posiciona como el de mayores posibilidades para recibir el apoyo de su partido. Entre tanto, Carlos Ledezma, diputado actual por el departamento de Choluteca, es conocido por su íntima cercanía con el presidente electo Nasry Asfura; su relación y la confianza de "Tito" con él, sería un aspecto que podría incidir para su elección.

Una guerra liberal

Por la víspera y el presente del Partido Liberal (PL), se avecina otra batalla campal entre las cúpulas de esta centenaria organización política hondureña. El exprecandidato a la presidencia de la República, Salvador Nasralla está pretendiendo que su esposa, la actual diputada Iroshka Elvir -quien resultó reelecta- pueda ocupar ese influyente cargo político. Sin embargo, no todo el liberalismo estaría de acuerdo con que Elvir tomara las riendas del Legislativo, si se llegara a concretar alguna alianza con otro partido y obtuviera los votos necesarios para elegirla.