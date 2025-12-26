"Ahora queremos el Congreso Nacional": Salvador Nasralla tras derrota presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- Tras su derrota ante el presidente electo, Nasry "Tito" Asfura, Salvador Nasralla, quien se ha mantenido bajo perfil, reapareció en un video junto al candidato a diputado por el Partido Liberal, Rashid Mejía, adelantando que, tras no quedar como presidente de Honduras, buscarán un lugar en el Congreso Nacional. Al filo de las 3 de la tarde del 24 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró presidente al entonces candidato nacionalista con el 97.86% de las actas escrutadas. Nasralla, por su parte, no reconoce su triunfo y califica como ilegal la declaratoria oficial. Pese a ello, en un reciente video junto a Rashid, quien está quedando como diputado del CN por el departamento de Francisco Morazán, el excandidato liberal aseguró que ahora buscan quedarse dentro del Poder Legislativo.

“Aquí estamos, siempre en la lucha. Ahora queremos el Congreso Nacional para hacer los grandes cambios que los cachurecos no van a poder hacer”, expresó.

Seguidamente, su candidato a diputado liberal afirmó: "Honduras, quiero decirles que Salva no está solo. Seguimos luchando, la lucha no se ha detenido y vamos firmes hasta el final". Mejía actualmente está ocupando el octavo lugar en los diputados electos del CN con más de 120 mil votos, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Derrota de Nasralla ante Asfura