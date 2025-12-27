Contreras: "Nasralla anda buscando premio de consolación para la emperatriz Iroshka"

Tegucigalpa, Honduras.- El controvertido alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, volvió a arremeter contra el expresidenciable del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla y contra la esposa de éste, la diputada, Iroshka Elvir. El edil de la ciudad industrial, quien resultó electo nuevamente para seguir en ese cargo para el período 2026-2030, censuró el hecho de que, según él, Salvador Nasralla anda buscando un "premio de consolación para su mujer". "Quiero decirles que encuentro patética la posición del ingeniero Salvador Nasralla, respecto a que quiere la presidencia del Congreso (Nacional) para su esposa. Hablo a los verdaderos liberales. Miren, señores, nosotros corrimos por la presidencia de la República. Dejen de andar buscando premios de consolación", exigió Contreras.

Roberto Contreras aseguró que andan corriendo y visitando a todos los diputados liberales que salieron electos, para que apoyen a Iroshka como una opción a la presidencia del Congreso, "o sea, que hay que darle un premio de consolación a la reina. No, Salvador, seamos hombres completos; ¿se perdió la elección? Seamos oposición, pero oposición de hombres de verdad".

Las supuestas negociaciones que anda buscando a Nasralla, a criterio de Contreras, son para tener cuotas de poder como Partido Liberal dentro del Poder Legislativo. "Por eso el Partido Liberal está como está. Salvador Nasralla se tiene que amarrar los pantalones. Déjele esa presidencia del Congreso y déjele el gobierno al Partido Nacional. Vayamos a la oposición", invitó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para cerrar, el alcalde sampedrano llamó a la militancia liberal, a que dejen de ser comparsas, de andar buscando "premios de consolación para dárselos a la emperatriz Iroshka Elvir. ¡Estoy harto de todo lo que ha pasado! ¿Y saben por qué? Porque soy liberal genuino, yo no voy a andar pidiendo; aquel que dijo que yo andaba pidiendo cuatro ministerios, ahora (él) anda pidiendo la presidencia Congreso".