Contreras a Nasralla: “Dudo que tenga las manos limpias... le gusta el efectivo”

Tegucigalpa, Honduras.—La fractura interna del Partido Liberal de Honduras continúa profundizándose tras la derrota electoral frente a Nasry Asfura, actual presidente electo del país. Lejos de un proceso de autocrítica institucional, las acusaciones cruzadas han ido ganando espacio en los medios de comunicación y en las redes sociales, dejando al descubierto una disputa de poder que, hasta ahora, no encuentra salida. En este contexto, se desarrolla una batalla mediática entre el presidente del Consejo Central del Partido Liberal (CCPL), Roberto Contreras, y el candidato presidencial Salvador Nasralla.

El conflicto se reactivó luego de que Nasralla insinuara una supuesta “traición” por parte de dirigentes del partido, entre ellos el propio Contreras, quien además ejerce como alcalde de San Pedro Sula. Como respuesta, Contreras arremetió contra el representante de los votantes liberales y puso en duda uno de los principales ejes de su campaña: la imagen de ser “un hombre de manos limpias”, una frase utilizada por el candidato —conocido por su trayectoria televisiva— para presentarse como ajeno a prácticas corruptas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Él dijo que tenía las manos limpias, ¿verdad? Hoy yo, Roberto Contreras, puedo decirle en la cara que lo dudo y que puedo presentar pruebas”, declaró el presidente del CCPL.

Hasta el momento, Contreras no ha precisado cuáles serían esas pruebas ni ha informado si las presentará ante las autoridades competentes. Sus señalamientos permanecen, por ahora, en el plano de la declaración política. El dirigente liberal también reprochó a Nasralla una supuesta falta de reconocimiento hacia la estructura partidaria que trabajó durante la campaña electoral, especialmente en la zona norte del país. Según Contreras, el candidato no habría aportado recursos económicos y tampoco habría agradecido posteriormente el respaldo recibido por los sampedranos que defendieron sus votos el 30 de noviembre en las urnas. “El agradecimiento es una virtud muy cara y no se puede esperar de personas baratas. El hombre desagradecido nunca tiene amigos”, afirmó el edil.