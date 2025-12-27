Contreras a Nasralla: “Dudo que tenga las manos limpias... le gusta el efectivo”

Tegucigalpa, Honduras.—La fractura interna del Partido Liberal de Honduras continúa profundizándose tras la derrota electoral frente a Nasry Asfura, actual presidente electo del país.
Lejos de un proceso de autocrítica institucional, las acusaciones cruzadas han ido ganando espacio en los medios de comunicación y en las redes sociales, dejando al descubierto una disputa de poder que, hasta ahora, no encuentra salida.
En este contexto, se desarrolla una batalla mediática entre el presidente del Consejo Central del Partido Liberal (CCPL), Roberto Contreras, y el candidato presidencial Salvador Nasralla.
El conflicto se reactivó luego de que Nasralla insinuara una supuesta “traición” por parte de dirigentes del partido, entre ellos el propio Contreras, quien además ejerce como alcalde de San Pedro Sula.
Como respuesta, Contreras arremetió contra el representante de los votantes liberales y puso en duda uno de los principales ejes de su campaña: la imagen de ser “un hombre de manos limpias”, una frase utilizada por el candidato —conocido por su trayectoria televisiva— para presentarse como ajeno a prácticas corruptas.
“Él dijo que tenía las manos limpias, ¿verdad? Hoy yo, Roberto Contreras, puedo decirle en la cara que lo dudo y que puedo presentar pruebas”, declaró el presidente del CCPL.
Hasta el momento, Contreras no ha precisado cuáles serían esas pruebas ni ha informado si las presentará ante las autoridades competentes.
Sus señalamientos permanecen, por ahora, en el plano de la declaración política.
El dirigente liberal también reprochó a Nasralla una supuesta falta de reconocimiento hacia la estructura partidaria que trabajó durante la campaña electoral, especialmente en la zona norte del país.
Según Contreras, el candidato no habría aportado recursos económicos y tampoco habría agradecido posteriormente el respaldo recibido por los sampedranos que defendieron sus votos el 30 de noviembre en las urnas.
“El agradecimiento es una virtud muy cara y no se puede esperar de personas baratas. El hombre desagradecido nunca tiene amigos”, afirmó el edil.
En la misma línea, Contreras profundizó en el tema del financiamiento de campaña y aseguró que a Nasralla “le gusta el dinero en efectivo”, una afirmación que reiteró en distintas ocasiones.
Acto seguido, hizo referencia a un presunto episodio ocurrido en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, sin presentar documentación pública que respalde sus declaraciones.
“¿Por qué será que en El Progreso fue a recibir dos millones de lempiras en efectivo de una familia nacionalista?”, cuestionó.
En este contexto, Contreras mencionó la expresión “mara azul”, un término coloquial utilizado por Nasralla para referirse al Partido Nacional y a sus simpatizantes, con el fin de reforzar la gravedad de la acusación, al sugerir que los fondos habrían provenido de sectores políticos adversarios al liberalismo.
“Y este hombre que le dice la ‘mara azul’ al Partido Nacional, ¿por qué será que en El Progreso fue a recibir dos millones de bolas (de lempiras) en efectivo de una familia nacionalista?”, recalcó el alcalde.
A ese señalamiento añadió un nuevo cuestionamiento:“Entonces, ¿por qué las manos no están tan limpias?”.
De igual forma, el presidente del CCPL lanzó una advertencia directa a Nasralla, instándolo a abstenerse de continuar con señalamientos públicos.
Según Contreras, posee información adicional que, de hacerse pública, podría intensificar el conflicto interno dentro del Partido Liberal.
“Le conozco muchas cosas. Es mejor dejar las cosas ahí”, afirmó.
Hasta el cierre de este reportaje, Salvador Nasralla no había emitido una respuesta oficial a las declaraciones del presidente del Consejo Central del Partido Liberal.