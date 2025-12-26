  1. Inicio
Contreras cuestiona a Salvador Nasralla: “Ya se creía presidente”

Roberto Contreras criticó la estrategia de campaña de Salvador Nasralla, señalando que este “ya se creía presidente” mientras Nasry Asfura recorría el país en busca de votos.

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 18:01
El Heraldo Videos