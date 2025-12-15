Roberto Contreras: "Iroshka Elvir no tiene por qué estar llamando colectivos a las calles"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, confirmó que sí existe una crisis y que será en una reunión de este lunes que demostrarán que podrán llegar a acuerdos con Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir. Contreras informó que será una Comisión Electoral de crisis que se encargará de brindar las declaraciones a nombre del partido y que se nombrará un vocero para ello. En ese sentido, afirmó que Iroshka Elvir no tiene ninguna potestad para llamar a las calles a los colectivos, porque ella es solo una diputada y esposa del candidato liberal, no la vocera del partido.

"Iroshka Elvir no tiene por qué estar llamando colectivos a las calles, no está autorizada para ser vocera del Partido Liberal, ella es una diputada, en efecto es la esposa del candidato, pero el candidato no es presidente aún", manifestó el reelecto alcalde de San Pedro Sula ante los medios de comunicación. "Por lo tanto, guardemos los canales de comunicación y para eso va a tener un vocero el partido que va a ser el que va a estar comunicando", indicó. Sobre los señalamientos de que son los liberales que están interfiriendo en el proceso electoral, específicamente en el escrutinio especial a nivel presidencial, aclaró que no es el partido. "Yo como presidente no estoy llamando a las calles a los liberales, yo no estoy llamando como lo está haciendo la señora Iroshka Elvir a llevar gente a las bodegas donde está el material electoral, almacenado, lo cual podría ocasionar que le puedan meter fuego a esto y la responsable sería ella, por tal razón dejemos que esto vaya por su punto", expresó. La reacción de Contreras surge luego que la esposa de Salvador Nasralla llamara a la militancia a exigir el voto por voto frente a las instalaciones del Infop, donde está ubicado el Centro Logístico Electoral (CLE).

Por lo tanto, le reiteró a la esposa de Nasralla: "Dejen de llamar a la gente a las calles porque el Partido Liberal no avala esa conducta de ninguno de sus militantes". Y es que en las últimas horas, la diputada Elvir convocó a la militancia frente a la entrada del Infop, donde se encuentra el Centro Logístico Electoral (CLE) a exigir el voto por voto.

Desautoriza negociaciones

Roberto Contreras aseguró que el Partido Liberal no está entrando en negociaciones de ningún tipo con el partido Libertad y Refundación (Libre). Recordó que en la convención celebrada en abril de 2025 se dejó claro, por unanimidad de votos, que "ningún liberal estaría haciendo alianzas con Libertad y Refundación, espero que esto no se esté dando porque existe una cláusula, un estatuto dentro del partido de expulsión a la persona que pueda estar entrando en negociaciones con Libertad y Refundación".