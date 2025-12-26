Contreras a Nasralla: “Siempre encuentra una excusa y traslada la culpa"

Tegucigalpa, Honduras.—El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Roberto Contreras, arremetió este viernes contra el ingeniero Salvador Nasralla por atribuir a terceros los resultados adversos obtenidos por el liberalismo en las recientes elecciones.
Contreras afirmó que Nasralla suele justificar sus fracasos responsabilizando a otros y sostuvo que, durante el proceso electoral, mantuvo una percepción equivocada sobre el desenlace. “Siempre encuentra una excusa y traslada la culpa”, expresó.
El también alcalde reelecto de San Pedro Sula defendió su gestión electoral y rechazó señalamientos en su contra.
Aseguró que su trabajo aportó cerca de 200 mil votos y recalcó que cada actor político tenía responsabilidades específicas dentro del proceso.
En relación con los ataques provenientes del interior del Partido Liberal, Contreras consideró que responden a intentos de debilitar su liderazgo.
Recordó que la presidencia del CCEPL se define mediante elecciones internas, en las que obtuvo más de 350 mil votos, y mencionó la deuda política pendiente de más de 63 millones de lempiras que debe recibir el partido.
Contreras atribuyó los malos resultados electorales a deficiencias de organización y estructura en varios departamentos del país, pese al respaldo obtenido en Cortés, donde el Partido Liberal sumó más de 352 mil votos a favor de Nasralla.
En contraste, señaló amplias diferencias en otros departamentos: alrededor de 80 mil votos en Francisco Morazán, 50 mil en Lempira y 40 mil en Santa Bárbara.
Según explicó, uno de los principales problemas fue la falta de cobertura total en las Juntas Receptoras de Votos, debido a la ausencia de custodios y representantes.
Indicó que esta situación limitó la defensa del voto liberal durante el proceso electoral.
El alcalde aseguró que en San Pedro Sula se implementó una estructura de campaña sólida, con más de seis mil personas, lo que permitió reducir diferencias incluso en zonas tradicionalmente adversas.
Sin embargo, cuestionó la organización nacional de campaña y afirmó que en varios departamentos fue insuficiente.
Como ejemplo, mencionó la baja asistencia en simulacros de capacitación electoral en Francisco Morazán, en relación con el personal requerido.
Contreras concluyó con un llamado a la reflexión interna y a un análisis basado en datos y responsabilidades concretas.
“Si no hay presencia en las mesas, no se puede saber qué ocurrió”, afirmó, al reiterar que en Cortés el trabajo territorial permitió resguardar el voto liberal.