Contreras a Nasralla: “Siempre encuentra una excusa y traslada la culpa"

Tegucigalpa, Honduras.—El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Roberto Contreras, arremetió este viernes contra el ingeniero Salvador Nasralla por atribuir a terceros los resultados adversos obtenidos por el liberalismo en las recientes elecciones. Contreras afirmó que Nasralla suele justificar sus fracasos responsabilizando a otros y sostuvo que, durante el proceso electoral, mantuvo una percepción equivocada sobre el desenlace. “Siempre encuentra una excusa y traslada la culpa”, expresó. El también alcalde reelecto de San Pedro Sula defendió su gestión electoral y rechazó señalamientos en su contra.

Aseguró que su trabajo aportó cerca de 200 mil votos y recalcó que cada actor político tenía responsabilidades específicas dentro del proceso. En relación con los ataques provenientes del interior del Partido Liberal, Contreras consideró que responden a intentos de debilitar su liderazgo. Recordó que la presidencia del CCEPL se define mediante elecciones internas, en las que obtuvo más de 350 mil votos, y mencionó la deuda política pendiente de más de 63 millones de lempiras que debe recibir el partido.

Contreras atribuyó los malos resultados electorales a deficiencias de organización y estructura en varios departamentos del país, pese al respaldo obtenido en Cortés, donde el Partido Liberal sumó más de 352 mil votos a favor de Nasralla. En contraste, señaló amplias diferencias en otros departamentos: alrededor de 80 mil votos en Francisco Morazán, 50 mil en Lempira y 40 mil en Santa Bárbara. Según explicó, uno de los principales problemas fue la falta de cobertura total en las Juntas Receptoras de Votos, debido a la ausencia de custodios y representantes. Indicó que esta situación limitó la defensa del voto liberal durante el proceso electoral.