Juan Diego Zelaya denuncia que Marlon Ochoa retiró su voto y frenó el inicio del escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, se pronunció sobre la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de priorizar el escrutinio especial de las corporaciones municipales con resultados más cerrados, entre ellas la capital hondureña. En sus declaraciones, señaló que el proceso estaba preparado para iniciar desde la noche del día anterior. “Ayer el CNE decidió priorizar las corporaciones municipales con resultados más cerrados, entre ellas el Distrito Central. Desde las 9:00 p. m. estábamos listos para iniciar el escrutinio especial”, manifestó Zelaya al referirse a la programación del ente electoral. No obstante, afirmó que el proceso no se concretó debido a un cambio de postura dentro del pleno del CNE. “Sin embargo, a última hora el consejero Ochoa retiró su voto, alegando desacuerdos con el orden de escrutinio de las maletas, desperdiciando tiempo valioso que ellos mismos han venido reclamando”.

Zelaya enmarcó esta situación dentro de un contexto más amplio de dificultades ocurridas durante el desarrollo del proceso electoral. “Esto ocurre después de semanas de retrasos, violencia y obstrucciones deliberadas desde el 30 de noviembre. Hoy, cuando se abre la oportunidad para terminar de contar, deciden no hacerlo”. En ese sentido, el candidato sostuvo que las acciones responden a un objetivo específico. “Con esa conducta dejan en evidencia que su objetivo nunca fue el escrutinio, sino prolongar y atrasar todo para impedir la declaratoria total de las elecciones”, afirmó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, Zelaya se refirió a mensajes emitidos recientemente en actos públicos. “Y mientras el país necesita serenidad, en una tarima, al lado de su jefe Mel Zelaya, Jorge Aldana se declara en ‘insurrección permanente’. Ese no es un mensaje de democracia: es un mensaje de más caos”. El candidato también mencionó actuaciones desde el Poder Legislativo relacionadas con el proceso electoral. “Y hoy, además, el títere de Mel en el Congreso Nacional, Luis Redondo, impulsa la destitución de las consejeras, precisamente para evitar la declaratoria y romper el orden constitucional”.