El CNE realizará hoy declaratoria de las elecciones en todos los niveles electivos

Tegucigalpa, Honduras.- Se acabó el plazo y este martes 30 de diciembre, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a oficializar los resultados en los tres niveles electorales, como lo establece la Ley Electoral y la Constitución de la República. Fuentes de entero crédito informaron a EL HERALDO que la declaratoria oficial electoral se llevará a cabo en horas de la tarde, pese a la fuerte tensión política poselectoral que atrasa el proceso de escrutinio final. En días anteriores, la presidenta del organismo electoral hondureño, Ana Paola Hall garantizó que el CNE cumplirá con el plazo de la ley.

Advertencia

En un pronunciamiento cargado de señalamientos y advertencias institucionales, las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall denunciaron ayer públicamente una serie de acciones que, a su juicio, han lesionado el desarrollo del escrutinio especial y que buscaba impedir la emisión de la declaratoria oficial de resultados. A través de sus cuentas de X, las consejeras expusieron que el escrutinio especial es un mecanismo estrictamente regulado por la Ley Electoral y ejecutado exclusivamente por las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), y dejaron claro que el órgano electoral no tiene atribuciones legales para realizarlo de forma directa ni delegarlo a terceros. Durante el desarrollo de este proceso, un porcentaje significativo de miembros de las JEVR incurrió en conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas, contrarias a la normativa electoral y al principio democrático", denunciaron.

Entre estas acciones señalaron la paralización injustificada de labores, tiempos excesivos para el procesamiento de actas, anulaciones sin causa legal y hechos de violencia dentro de instalaciones del CNE. Según las autoridades electorales, estas acciones no son aisladas, sino parte de un patrón de conducta sistemático y coordinado orientado a buscar bloquear la declaratoria electoral y forzar una eventual repetición de las elecciones generales, generando un escenario de incertidumbre y desestabilización institucional.

No es su competencia

Las consejeras reaccionaron a la posición de la Comisión Permanente que dirige el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, advirtiendo que cualquier pronunciamiento sobre el proceso electoral o sobre la actuación de las consejeras excede sus atribuciones constitucionales y constituiría una injerencia indebida en la función electoral. En relación con el Ministerio Público, López y Hall sostuvieron que ellas han actuado en defensa del sistema democrático y recordaron que cualquier actuación en su contra debe enmarcarse en los procedimientos constitucionales y legales.