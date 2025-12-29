Calendario 2026: Los feriados que tendrán los hondureños en 2026

Ya es 2026 y los hondureños ya quieres saber en que fechas caerán los feriados que existen en el país, y que según el artículo 339 del Código de Trabajo son 11, para poder organizarse con tiempo para realizar sus viajes. Las celebraciones en Honduras incluyen fiestas cívicas, históricas y religiosas.
La primera festividad es la del 1 de enero (cae jueves en 2026) y es un feriado nacional, que sin importar el día que caiga descansan la mayoría de trabajadores.
El segundo feriado es la Semana Santa, que regularmente se da entre marzo y abril. En el caso del 2026 la Semana Mayor será del 2 - 4 de abril. Sin embargo, las festividades inician, al menos para la feligresía católica, con el Domingo de Ramos el 29 de marzo.
En estas fechas el gobierno suele otorgar asuetos toda la semana, a cuenta de vacaciones, por lo que la mayoría de personas aprovecha para realizar turismo interno.
El 14 de abril se conmemora el Día de las Américas, por lo que también es un feriado nacional. Este año cae un martes, pero aunque no hay una ley oficial que permita el traslado de las fechas, usualmente cuando un día festivo cae entre martes y viernes, suele trasladarse al lunes más cercano para convertirlo en un fin de semana largo que ayude al turismo interno. Este año podría celebrarse el lunes 13 de abril.
El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, en 2026 cae un viernes. En esta fecha en Honduras se registran marchas de parte de los sindicatos exigiendo mejoras salarias y laborales.
El 15 de septiembre se celebra la independencia de Honduras, este año será un día martes. La fecha se conmemora con desfiles por parte de los estudiantes de diferentes centros educativos del país.
Semana Morazánica, que es la unificación de los feriados del 3 (Día del Soldado o de Francisco Morazán); 12 (Día de la Raza); y 21 (Día de las Fuerzas Armadas) de octubre. El feriado se otorga a partir del primer miércoles de octubre, por lo que en 2026 se darán los días: 7, 8 y 9 de octubre.
La Semana Morazánica fue aprobada en 2014 en Congreso Nacional para unir tres feriados de octubre y fortalecer el turismo interno y la economía del país.
Navidad se celebra el 25 de diciembre y en este 2026 caerá en un día viernes. La mayoría de trabajadores laboran hasta el medio día del 24 de diciembre, por lo que se espera que este año sea una festividad larga al abarcar el fin de semana también.