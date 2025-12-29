Calendario 2026: Los feriados que tendrán los hondureños en 2026

El 14 de abril se conmemora el Día de las Américas, por lo que también es un feriado nacional. Este año cae un martes, pero aunque no hay una ley oficial que permita el traslado de las fechas, usualmente cuando un día festivo cae entre martes y viernes, suele trasladarse al lunes más cercano para convertirlo en un fin de semana largo que ayude al turismo interno. Este año podría celebrarse el lunes 13 de abril.