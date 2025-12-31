Nuevo Congreso debe priorizar reformas electorales, económicas y contra la impunidad

Él es del criterio que el <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/diputados-exhortan-seguir-sugerencias-onu-reformar-codigo-penal-JG17556807#google_vignette">Código Penal también hay que reformarlo</a> “porque tiene unas penas muy bajas en materia de corrupción, tiene penas muy bajas para lavado de activos, penas muy bajas para el tema de violencia doméstica y de delitos sexuales”.Por otro lado, el analista Juan Ramón Martinez aseguró que los desafíos del Congreso Nacional son muchos, pero "a mí me parece que la primera obligación es su reconstrucción". “La segunda tarea es que hay que reformar el reglamento interno para devolverle el carácter democrático. El Congreso Nacional tiene que facilitar las condiciones para que puedan las fuerzas políticas pactar un plan de desarrollo para recuperar el país. Y en tercer lugar, hay que reconstruir las instituciones”, agregó.Consideró que “hay que reconstruir la Fiscalía General de la República, pues el comportamiento del fiscal <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/burla-pueblo-califican-algunos-sectores-accion-fiscal-general-caso-mel-PE27015138" target="_blank">Johel Zelaya</a> ha sido un comportamiento que en vez de representar a la sociedad, ha representado al partido de gobierno. Y eso hay que corregir y hay que corregirlo rápidamente desde el Congreso Nacional".“También hay que modificar la ley para que la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto la haga el Congreso Nacional y no el Poder Ejecutivo, porque los militares no pueden estar sometidos a las veleidades de los políticos, porque, como lo ha confirmado <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/roosevelt-hernandez-politico-amenazas-oficiales-reunion-castrense-GE27984626" target="_blank">Roosevelt Hernández</a>, es una amenaza para la tranquilidad y la existencia de la paz y del país”, agregó MartínezAsimismo, Martínez sugirió revisarse el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, considerando que el hecho que Rebeca Raquel Obando, presidente de la Corte, se haya opuesto a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/riesgo-estado-excepcion-vigente-durante-elecciones-auguran-sectores-sociedad-civil-JM28177718" target="_blank">la suspensión del estado de excepción</a> es una manifestación que compromete su imparcialidad y su distanciamiento de la militancia política.En lo referente a las reformas electorales, este analista propuso que se estudie de nuevo la restauración de los distritos electorales para que los diputados no representen a los departamentos, sino a los ciudadanos que están más cerca en el distrito electoral.