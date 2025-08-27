Congreso dio L2.4 millones en ayudas sociales pese a escándalo de Sedesol

  27 de agosto de 2025
A dos meses del escándalo “Chequesol”, el Congreso Nacional sigue autorizando millonarias ayudas sociales sin claridad contable ni supervisión ciudadana o institucional.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que en junio pasado estalló el “Chequesol”, que evidenció el uso de fondos públicos con fines políticos, el Congreso Nacional continúa entregando millones en supuestas ayudas sociales, sin rendición de cuentas ni fiscalización efectiva.

Según documentos oficiales revisados por EL HERALDO Plus, el Poder Legislativo, presidido por Luis Redondo, aprobó la salida de 2.4 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria, antes Fondo Departamental.

Según los registros, Vilma Kristal Orozco, gerente financiera del Congreso Nacional, aprobó las transferencias dirigidas tanto a personas particulares como a asociaciones civiles sin fines de lucro.

Red de ONG vinculadas a Libre recibió más de L150 millones del fondo de diputados

Bajo el código presupuestario 512-20 se asignaron 2,102,000 lempiras en ayudas sociales directas a ciudadanos; mientras que, mediante el código 513-00, se entregaron 300,000 lempiras a organizaciones civiles.

No obstante, el análisis financiero realizado por este medio revela inconsistencias, ya que los montos suman 2,402,000 lempiras, sin embargo, la contabilidad interna incluye signos de resta que disminuyen la cifra total reportada.

Al final del documento, se consigna un monto global de apenas 1,802,000 lempiras, lo cual genera dudas sobre la cifra real.

¿Qué es el "Chequesol"?

El caso conocido como “Chequesol” salió a la luz pública tras la filtración de una grabación que compromete a la diputada por Copán, Isis Cuéllar, entonces coordinadora de campaña de la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

En el audio, Cuéllar sostiene una conversación con el exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, sobre el presunto uso de recursos estatales para financiar campañas internas del partido.

¿Quiénes son los diputados que gestionaron millones para ONG de Libre?

Como consecuencia directa de la filtración, Cardona fue removido de su cargo el pasado 23 de junio. No obstante, Cuéllar continúa ejerciendo funciones legislativas sin haber rendido cuentas públicas ni enfrentado acciones legales por su implicación en los hechos.

Pese a la gravedad del escándalo, la diputada mantiene una activa presencia política, impulsando su candidatura a la reelección y participando en eventos partidarios.

Según el Portal de Transparencia del Congreso Nacional, en julio, Cuéllar recibió un salario de 102,500 lempiras en su calidad de vicepresidenta alterna del Congreso. Esta cifra no incluye viáticos ni otras asignaciones adicionales.

Obras de mala calidad e inconclusas dejan ONG ligadas a Libre

Desde la salida de Cardona, se estima que la diputada precibió, al menos 205,000 lempiras en concepto de sueldo correspondientes a julio y agosto, dado que a los diputados se les paga el 15 de cada mes.

A esa cantidad se suman casi 140,000 lempiras en viáticos durante el mismo período, lo que eleva el total recibido a unos 345,000 lempiras.

A pesar de que la dirigencia de Libre anunció públicamente una suspensión temporal de Cuéllar, la parlamentaria continúa recibiendo los beneficios económicos propios del cargo: sueldo, viáticos, combustible y otros privilegios asignados por el Legislativo.

Lejos de guardar silencio, Cuéllar reapareció recientemente en redes sociales con mensajes abiertamente proselitistas y con un conteo de las obras que ha gestionado para el departamento. En una publicación reciente en su cuenta personal, escribió: “98 días para la segunda victoria del pueblo. #RixiPresidenta #IsisDiputada”, en referencia al proceso electoral interno del partido Libre.

Todo ello a la vista de las autoridades, sin que hasta ahora se haya emitido una citación formal por parte del Ministerio Público.

Y pese a que la presidenta Xiomara Castro solicitó días después de la filtración del video un informe final sobre el caso al ministro de Transparencia, Sergio Coello, hasta ahora no se han presentado resultados concretos, aunque este medio ha pedido el documento en reiteradas ocasiones.

Coello tampoco ha informado sobre los avances en las investigaciones referente a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) señaladas de haber canalizado más de 150 millones de lempiras en beneficio de diputados del partido Libre.

