Congreso dio L2.4 millones en ayudas sociales pese a escándalo de Sedesol

El caso conocido como “Chequesol” salió a la luz pública tras la filtración de una grabación que compromete a la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/diputada-isis-cuellar-campana-corrupcion-libre-sedesol-elecciones-honduras-2025-JE27106384" target="_blank">diputada por Copán, Isis Cuéllar</a>, entonces coordinadora de campaña de la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.En el audio, Cuéllar sostiene una conversación con el exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, sobre el presunto uso de recursos estatales para financiar campañas internas del partido.