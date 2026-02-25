Congreso afila la pala para sepultar el pacto de impunidad y en Libre ya suenan los lamentos

PACTO. Canillera perra entre los refundidores, ante la amenaza del Congreso de darle “cristiana sepultura” al pacto de impunidad, que salvó del mamo a varios exfuncionarios de Libre.

CARTAS. El propio Tommy, en carne y hueso, se encargó de hacer el anuncio luego de la iniciativa presentada por Lissi Cano. La derogatoria de la tal amnistía incluye la anulación de cartas de libertad y la revisión de juicios. Fumen, refundidores.

SOLO. El asunto, dice TZ, es que la amnistía solo es para delitos políticos y no para favorecer otro tipo de ilícitos, como el de los uñudos. ¿Y las carretillas?

JUICIO. Ojalá y también le apliquen el juicio político a Johel Zelaya, Marlon Ochoa y Mario Morazán, y que el nuevo FG también le caiga -para que los hechos no se repitan- al pingüino del Redondo y a Roosevelt.

AUDIOS. El boicot de JZ a las elecciones continúa en completa impunidad, pese a que se pasa las decisiones del CN por el arco del triunfo, porque hasta el sol de hoy no ha mandado al FBI los audios de Cossette para verificar su presunta autenticidad.

MAÑAS. Por cierto, la “Mujer Araña” jura que Johel Zelaya ya le aprendió las mañas a Rebeca, y también ha estado haciendo diabluras con nombramientos y ascensos.

CAJA. Entre esos ascensos, la “Mujer Araña” destaca el del presidente de la asociación de fiscales oficialista, es decir, la que le hace los mandados. A ver quién y cuándo destapan esa Caja de Pandora del MP.

JUECES. A propósito, la bulla en los recintos de la diosa Temis es que Rebeca también hace uso de los exámenes del exequátur, para manipular jueces y favorecer a amigos, familiares y refundidores.

ISIS. La tal Isis solo se apareció una vez en el Palacio Judicial y, de allí para acá, no volvió a asomar el cacho. ¿“Justicia socialista”?

LEY. Todavía no hay humo blanco en el hemiciclo para darle viento a la Ley de Reactivación Económica y hasta JC avisa que todavía no le convence.

TRUMP. El “papi” estará a finales de la próxima semana en Miami, en la cumbre con Trump y sus aliados de la región, y de allí volará a Chile a la toma de posesión del nuevo presidente.

ORDEN. Humo blanco entre Juan Diego y los vendedores del centro y vuelve el orden al parque central y a la calle peatonal.

NOMBRE. El bulevar Centroamérica también recupera su nombre y atrás quedará la vulgaridad que le habían clavado. Es como que los cachurecos le pusieran “bulevar La Rachaaaaa” o “bulevar Mancha Brava”.