El Héroe: Marcos I. Velásquez

Fue ordenado sacerdote en una eucaristía especial presidida por el arzobispo de SPS, monseñor Miguel Lenihan, y concelebrada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el monseñor emérito Ángel Garachana y los presbíteros Glenis Mejía, Delio Aceituno, Josué Dany Rodríguez y Héctor Banegas. También fueron ordenados diáconos Lorber Martín Aquino, Eduardo Antonio Carranza Aguilera y Eduardo Fernández Quinteros.