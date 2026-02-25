  1. Inicio
El Héroe: Marcos I. Velásquez

En una solemne misa liderada por el arzobispo Miguel Lenihan y el cardenal Rodríguez, San Pedro Sula celebró la ordenación de un nuevo cura y tres diáconos

  25 de febrero de 2026

Fue ordenado sacerdote en una eucaristía especial presidida por el arzobispo de SPS, monseñor Miguel Lenihan, y concelebrada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el monseñor emérito Ángel Garachana y los presbíteros Glenis Mejía, Delio Aceituno, Josué Dany Rodríguez y Héctor Banegas. También fueron ordenados diáconos Lorber Martín Aquino, Eduardo Antonio Carranza Aguilera y Eduardo Fernández Quinteros.

