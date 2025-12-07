"El software de la transmisión fue modificado; alguien tuvo acceso al sistema": denuncia Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- Ausente de varias conferencias de prensa de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, Marlon Ochoa reapareció este día, cuando se cumplen más de 40 horas sin la actualización de los resultados electorales, para denunciar "varias inconsistencias".

"Las razones técnicas y las inconsistencias que provocan que la página de divulgación no tenga actualizaciones en las últimas horas, voy a informar al pueblo hondureño sobre indicios graves de una modificación en el código fuente del sistema de Transmisión de Resultados Preliminar (TREP) y de escrutinio general", dijo Marlon Ochoa.

Marlon Ochoa denunció que en el sistema que transmite los resultados electorales se hicieron cambios en el software sin autorización del CNE. Recriminó que alguien pudo acceder al sistema, modificarlo y volver a cerrarlo.

El consejero, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el órgano rector de los comicios, señaló varias inconsistencias en el sistema de transmisión de resultados, asegurando que "las bases de datos de los partidos políticos y el servidor del CNE no coinciden".



"Al menos 5,000 actas están divulgadas en el TREP con resultados en cero", inició diciendo el funcionario al leer un oficio de inconsistencias que habían sido notificadas por la empresa ASD, a cargo de la transmisión de resultados.

Además, dijo que al navegar por el nivel de diputaciones en la página de resultados, no hay datos actualizados a nivel municipal y por centro de votación, por lo que "esta omisión representa un comportamiento fraudulento".

Agregó que al menos 27 actas de los departamentos de Cortés y Ocotepeque se han divulgado sin las medidas de seguridad requeridas correspondientes.

"De manera deliberada no se conectaron computadoras en los departamentos de Yoro y Cortés, además, se encontraron computadoras cuyo código no coincide con el código con el que fueron remitidas", informó. Ochoa también dijo que el informe revela que se produjeron interrupciones en el procesamiento cuando se ingresaban los votos de Yoro y Cortés.

Añadió que otro de los hallazgos alarmantes fue que hubo "una modificación en el código fuente del TREP", sostuvo que durante una reunión donde estaban presentes los tres consejeros del CNE el codirector (de sistemas informáticos del CNE), Darwin Barahona explicó que la ceremonia del triple sellado del software, para dar inicio a la contingencia (que consiste en el escaneo, procesamiento y transcripción de las actas físicas que venían dentro de la maleta electoral), se comprobó un cambio en el 'hash' (código de seguridad) de dos módulos del sistema TREP.