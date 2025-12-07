"El software de la transmisión fue modificado; alguien tuvo acceso al sistema": denuncia Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- Ausente de varias conferencias de prensa de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, Marlon Ochoa reapareció este día, cuando se cumplen más de 40 horas sin la actualización de los resultados electorales, para denunciar "varias inconsistencias".
"Las razones técnicas y las inconsistencias que provocan que la página de divulgación no tenga actualizaciones en las últimas horas, voy a informar al pueblo hondureño sobre indicios graves de una modificación en el código fuente del sistema de Transmisión de Resultados Preliminar (TREP) y de escrutinio general", dijo Marlon Ochoa.
Marlon Ochoa denunció que en el sistema que transmite los resultados electorales se hicieron cambios en el software sin autorización del CNE. Recriminó que alguien pudo acceder al sistema, modificarlo y volver a cerrarlo.
El consejero, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el órgano rector de los comicios, señaló varias inconsistencias en el sistema de transmisión de resultados, asegurando que "las bases de datos de los partidos políticos y el servidor del CNE no coinciden".
"Al menos 5,000 actas están divulgadas en el TREP con resultados en cero", inició diciendo el funcionario al leer un oficio de inconsistencias que habían sido notificadas por la empresa ASD, a cargo de la transmisión de resultados.
Además, dijo que al navegar por el nivel de diputaciones en la página de resultados, no hay datos actualizados a nivel municipal y por centro de votación, por lo que "esta omisión representa un comportamiento fraudulento".
Agregó que al menos 27 actas de los departamentos de Cortés y Ocotepeque se han divulgado sin las medidas de seguridad requeridas correspondientes.
"De manera deliberada no se conectaron computadoras en los departamentos de Yoro y Cortés, además, se encontraron computadoras cuyo código no coincide con el código con el que fueron remitidas", informó. Ochoa también dijo que el informe revela que se produjeron interrupciones en el procesamiento cuando se ingresaban los votos de Yoro y Cortés.
Añadió que otro de los hallazgos alarmantes fue que hubo "una modificación en el código fuente del TREP", sostuvo que durante una reunión donde estaban presentes los tres consejeros del CNE el codirector (de sistemas informáticos del CNE), Darwin Barahona explicó que la ceremonia del triple sellado del software, para dar inicio a la contingencia (que consiste en el escaneo, procesamiento y transcripción de las actas físicas que venían dentro de la maleta electoral), se comprobó un cambio en el 'hash' (código de seguridad) de dos módulos del sistema TREP.
"Los dos módulos se denominan escrutinio, publicación nacional 'backend' en el módulo de divulgación y escrutinios, seguimiento, 'control jobs, módulo de seguimiento'", explicó Ochoa.
Ejemplificó el hash sirve para monitorear "no introducir cambios fraudulentos en el sistema".
"En ese momento la empresa ASD manifestó que no tenían claridad de qué había ocurrido y se le solicitó un informe. Al reanudar la sesión de pleno a las 11 P.M., la empresa ASD informó que efectivamente en el módulo de divulgación se había producido un cambio en el 'hash', pero que debíamos confiar y que podía corroborarse que el código fuente no se había modificado. Mientras que en el módulo de seguimiento había ocurrido un error humano y no se había cargado el archivo correcto para hacer la comparación entre el sistema sellado el 30 de noviembre y el que estaba siendo utilizado", explicó.
Ochoa sostuvo que en la reunión donde Barahona informó sobre la incidencia estaban presentes más de 10 técnicos, algunos del CNE, otros de la empresa auditora y otros de la propia empresa, y añadió: "Consulté a los técnicos del CNE si alguno de ellos me podía confirmar con certeza que el código fuente del sistema que se selló el 30 de noviembre no había sido modificado, y la respuesta fue silencio. Ninguno me pudo confirmar que el código fuente no había sido modificado".
Ochoa recriminó que la falta de certeza sobre la seguridad informática de los sistemas ubica al CNE ante la imposibilidad de garantizar que las actas hayan sido procesadas por el mismo software que fue sellado el día de la elección, compromete la validez de los resultados que se generan a partir de estos sistemas y expone a la institución y a sus autoridades a eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Argumentó que un cambio en el código fuente sin autorización del pleno violenta el artículo 282 de la Ley Electoral, que establece que el software no puede ser modificado sin aprobación del CNE y únicamente mediante el uso conjunto de las tres llaves previstas a los codirectores de sistemas y estrategias tecnológicas del CNE.
"El software de la transmisión fue modificado sin utilizar las tres llaves, es decir, que alguien tuvo acceso al sistema TREP ya sellado, lo abrió, introdujo cambios y volvió a cerrarlo al margen de las garantías previstas en la Ley Electoral de Honduras", denunció el consejero.
Ochoa sostuvo que no es posible que, como consejeros, pretendamos ocultar estos incidentes. "El pueblo hondureño, que desde hace 36 horas no tiene actualizaciones en la página de divulgación de resultados, merece explicaciones y merece nuestra absoluta transparencia".
"Además de debilitar la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos en la integridad del proceso electoral. Ante la gravedad de lo ocurrido, propongo instruir a la Secretaría General levantar un acta de lo manifestado en ambas sesiones de pleno, adjuntando toda la documentación presentada y remitirlo al Ministerio Público para la realización de las investigaciones correspondientes", dijo Ochoa.