Ana Hall cuestiona: ¿Quién gobernaría a Honduras durante el tiempo que tomaría repetir las elecciones?

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió que repetir las elecciones tendría consecuencias directas en los tiempos de declaratoria de resultados

  • 06 de diciembre de 2025 a las 19:59
Repetir elecciones pondría en riesgo la declaratoria y la fecha del cambio de gobierno, advierte Ana Paola Hall.

 Foto: Agencia EFE

Tegucigalpa, Honduras.- Repetir las elecciones en cualquier nivel electivo implicaría que la declaratoria no se haga "en los tiempos que manda la Constitución", advirtió la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

La consejera, que prefirió no ahondar mucho en el tema, se refirió esporádicamente a la petición de algunos sectores sobre la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales del 30 de noviembre, quienes argumentan que es una "solución" a los impases que ha dejado el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

"Es imposible no hacer referencia a unas cosas que han pasado en las últimas horas y han llenado de inquietud a la ciudadanía, y por eso ríos de tinta están ahí en redes sociales, algunas páginas e incluso en algunos medios de comunicación", dijo Hall.

Se procesarán más de 7,700 actas: CNE se pronuncia tras fallas en la actualización de resultados

Seguidamente se refirió a la solicitud: "Respecto de la acción de nulidad administrativa del nivel electivo presidencial que se ha presentado en las últimas horas, esta será sometida al análisis legal correspondiente".

Agregó que "por respeto a la ley electoral, que varias veces he comentado prohíbe emitir comentarios sobre asuntos sometidos a nuestra competencia, no me pronunciaré en este momento".

Seguidamente, la presidenta del CNE envió un mensaje: "Simplemente considero que es importante decir algo para la reflexión: de repetirse las elecciones en cualquier nivel electivo, esto implicaría que la declaratoria no se haga en los tiempos que manda la Constitución".

¿Qué es el escrutinio especial y por qué es clave en las elecciones generales?

"Y que se convoque para realizarlas en un plazo no menor de cuatro ni mayor de seis meses, vale la pena preguntarse: ¿quiénes estarían en ese entonces al frente del país?", cuestionó Hall.

"Preguntémonos además si el pueblo hondureño, que admirablemente acudió a las urnas para ganarse la paz que merece, estaría dispuesto a consentirlo".

Finalmente, la presidenta del órgano electoral denunció que circula información falsa que genera inquietud entre la ciudadanía. Aseguró que el CNE continuará trabajando con “interés general e interés del país” y garantizó que ningún voto quedará desprotegido.

“La desinformación y el culto al miedo no van a ganarnos la batalla”, afirmó.

Aseguró que el Consejo Nacional Electoral seguirá avanzando hasta concluir el proceso con exactitud y respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

"Con firmeza y con el apoyo de ustedes continuaremos luchando para mantener de pie este Consejo Nacional Electoral, la democracia de Honduras y la voluntad popular expresada en las urnas".

Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

