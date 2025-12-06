Se procesarán más de 7,700 actas: CNE se pronuncia tras fallas en la actualización de resultados

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el sistema de divulgación de resultados dejara de funcionar desde hace más de 24 horas, y ante la ausencia del consejero Marlon Ochoa, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, se pronunciaron asegurando que siguen trabajando arduamente y que los resultados se entregarán con exactitud. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó qué fue lo que ocurrió con la divulgación: "Problemas técnicos al pleno, ajenos a nuestro equipo técnico y propios de la empresa adjudicada han producido las dificultades que enfrentamos, que se solucionarán". Por su parte, Cossette López explicó que todo el proceso electoral ha sido una batalla. "Quisiéramos que esta etapa fuera distinta, pero lastimosamente no lo es".

López sostuvo que, aunque no está funcionando el sistema de divulgación de resultados, "siguen trabajando". "Nosotros previmos un proceso que contaría con el respaldo técnico de una empresa que haría el sistema de transmisión de resultados preliminares, el escrutinio y la divulgación", reconoció López, aunque "lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos de la empresa". Seguidamente explicó: "El Consejo Nacional Electoral informa que los inconvenientes técnicos que se han venido confrontando han afectado esta etapa del proceso, destinada a completar la divulgación de la totalidad de las actas". Sobre las medidas adoptadas para asegurar la rápida conclusión del escrutinio de todos los niveles electivos, sostuvo que "el CNE cuenta con la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con las actas y votos expresados en las papeletas físicas en el Centro Logístico Electoral, por lo tanto, contamos con la base". Explicó que la primera etapa consiste en el proceso donde se incorporarán en el sistema de divulgación los datos de las actas que no se transmitieron "desde los recintos de votación y que fueron digitalizadas a medida que se recibían en las maletas electorales provenientes de todo el país".