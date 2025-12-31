Declaratoria del CNE desarmó el boicot electoral de Luis Redondo

Aprovechando la tardanza y las trabajas para ejecutarse el escrutinio en lo referente a congresistas y alcaldías, Redondo —tratando de ser juez y parte en el proceso electoral— buscó un argumento legal para desconocer las elecciones, pero al no encontrar ninguno terminó aferrándose al artículo 205 constitucional, numeral 7.Redondo amenazó el proceso electoral y el escrutinio valiéndose de que es el presidente de una Comisión Permanente que él mismo nombró, desconociendo que la mayoría de <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/pleno-cn-diputados-oposicion-dictamina-dejar-sin-valor-efecto-comision-permanente-CP28050992#google_vignette">diputados del Poder Legislativo habilitó las sesiones del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026</a>, dejaron sin valor y efecto dicha comisión compuesta por legisladores oficialistas.Según Solórzano, Redondo mantiene la teoría de que la Comisión Permanente es legal, pero la mayoría de los diputados sostienen que esa Comisión Permanente no tiene facultades y carece de legalidad, porque este grupo mayoritario amplió el periodo de sesiones.Entonces, "¿cómo usted pretende que un poder del Estado que atraviesa <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/congreso-nacional-paralisis-costo-luis-redondo-CK27692437" target="_blank">la peor crisis en la historia de nuestro país, como es el Congreso Naciona</a>l, pretenda resolver un conflicto o un problema que se presente cuando es la institución que mayores problemas tiene a lo interno? Eso es una mentira”.Realmente lo que se pretende “es entorpecer el proceso, la declaratoria de que lleguemos al 25 o 27 de enero sin una declaratoria y activar el artículo 242 también bajo situaciones que no corresponden a la realidad del país. Se ha querido entorpecer en todo momento el proceso electoral”, analizó el presidente del CAH.Solórzano es del criterio que “Redondo debe entender de que ya él no tiene ninguna participación como Congreso Nacional. Él es un diputado más de 128 y él no tiene la autoridad para declarar la ilegalidad de los actos del Consejo Nacional Electoral”."Da mucho pesar que desde el inicio, en la etapa previa y post electoral ha mantenido este ataque sistemático al a lo que ha sido el desarrollo ahora con un discurso de fraude. Ahora con su argumento de activar el artículo 205 numeral 7 de la Constitución también está fuera de orden", agregó.Este artículo 205 aplica a casos muy excepcionales. "Lo que ha existido es un sabotaje al proceso, no ha sido por situaciones extraordinarias nacido por una situación, por ejemplo, de un desastre natural que ha impedido el desarrollar el proceso, una situación de fuerza mayor, nada de eso ha ocurrido”, agregó.Entre tanto, el analista Josué Murillo, en una comparecencia televisiva dijo que Redondo hace una interpretación errónea del artículo 205 numeral 7 de la Constitución.“La Constitución es clara, que si no se emite la declaratoria pasa al Congreso Nacional. En lo que estoy absolutamente en desacuerdo con Luis Redondo es que ante una declaratoria que el considera que no reúne las condiciones se active el numeral 7 del artículo 205, esa es una estrategia política, una interpretación errónea” de Redondo, sostuvo.Entre tanto, el diputado liberal Mario Segura sostuvo que una vez emitida la declaratoria del CNA ya no hay riesgo para el proceso electoral. “El que la quiera desconocer va al mamo, esas son cuestiones claras que dice la Constitución de la república. Nadie puede atentar contra la democracia”, advirtió.Por otro lado, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y los Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) alertaron este martes, previo a emitirse la declaratoria, sobre una trampa al CNE, lo cual constituye una amenazas de asalto a la institucionalidad y una violación del orden constitucional por parte de Redondo."Nada debe detener la emisión y publicación de la declaratoria en tiempo y forma, garantizando la alternabilidad en el poder y el respeto irrestricto de la Constitución y las leyes. La Ley Electoral ya determina las instancias y los procedimientos para quien se sienta afectado. Cualquier intervención de pretender sustituir a los órganos competentes genera alteración al procedimiento", dijeron ambas organizaciones a través de un pronunciamiento.