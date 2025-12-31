Declaratoria del CNE desarmó el boicot electoral de Luis Redondo

El presidente del Congreso Nacional intentó actuar como juez y parte en el proceso electoral: por un lado, fue candidato a diputado sin lograr el respaldo del electorado; por otro, pretendió manipular los resultados de los comicios

La gestión legislativa de Luis Redondo quedará marcada como una de las más improductivas y una de las que más ha amenazado la democracia de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la declaratoria de los ganadores en el área de diputados y corporaciones municipales, el Congreso Nacional ya no puede intervenir en nada, por lo que a su presidente Luis Redondo, que pretendía manosear los resultados, solo le queda el derecho de acudir ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), explicó que corresponde al TJE conocer los recursos derivados del proceso electoral.

El 24 de diciembre, el CNE se pronunció oficialmente en lo relacionado al ganador en cuando a la nómina presidencial, declarando a Nasry Asfura presidente electo; mientras que siete días después, el pasado 30 de diciembre, oficializó los ganadores de los niveles de diputados y corporaciones municipales.

De acuerdo con Solórzano, si Redondo considera que los actos del CNE —órgano derivado de la Constitución con autonomía e independencia que debe de ser respetada por los poderes del Estado— no cumplen con todos los requerimientos legales, lo único que le queda es presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) o ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aclaró que tal impugnación debe ser de manera personal, no como presidente del Congreso Nacional ni como diputado. “Recordemos que, además, tiene un conflicto de interés, porque él participó como candidato y si él considera que hay una afectación, pues entonces tiene que acudir a título individual. Sigo señalando, más bien el que ha incumplido, el que se encuentra dentro de esos supuestos de ilegalidad es Redondo”.

"Él debería de entenderlo como titular de un poder del Estado que debe respetar a los demás poderes. No es el Congreso Nacional el que puede decir que un acto es contrario a la Constitución o la ley", recalcó el profesional del derecho.

“Al decir que los actos del Consejo Nacional Electoral son contrarios a la Constitución a la ley —alertó Solórzano— está incurriendo más bien en ilegalidad y más cuando con todo su comportamiento ha obstaculizado el desarrollo del proceso electoral como tal”, criticó Solórzano.

“Yo creo que a todos nos ha quedado ese mal labor de boca por la manera como se desarrolla el proceso", pero al final la sociedad esperaba que el CNE oficializara los resultados.

Incluso, Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su mensaje durante la declaratoria denunció que "quien ejerce la titularidad del Poder Legislativo ha venido realizando manifestaciones escritas y comparecencias públicas excediendo sus facultades y atacando directamente a las consejeras y al proceso electoral donde él no resulta electo".

Redondo quedó fuera del listado de 20 diputados provenientes de Cortés para integrar el Congreso Nacional, al quedar en la posición 35 con 77,909 votos. Este resultado ratifica que el Poder Legislativo tendrá un nuevo presidente.

Interpretación errónea de la Constitución

"Si alguien después se considera afectado en su derecho, lo que le queda es ir a impugnar ante el Tribunal de Justicia Electoral y esperamos, en esto yo soy muy enfático, no es de favorecer a nadie, es simplemente de que se cumpla con la legalidad que corresponde”, expuso el presidente del CAH.

Solórzano expresó que no duda "de que hay en muchos casos de injusticia hoy en día en donde se está vulnerando la voluntad del pueblo hondureño, pero hagámoslo de la manera correcta porque un error no se enmienda con otro error”.

Desde el Congreso Nacional, Luis Redondo siempre intentó boicotear el proceso electoral, que tuvo muy poco de transparente.

Aprovechando la tardanza y las trabajas para ejecutarse el escrutinio en lo referente a congresistas y alcaldías, Redondo —tratando de ser juez y parte en el proceso electoral— buscó un argumento legal para desconocer las elecciones, pero al no encontrar ninguno terminó aferrándose al artículo 205 constitucional, numeral 7.

Redondo amenazó el proceso electoral y el escrutinio valiéndose de que es el presidente de una Comisión Permanente que él mismo nombró, desconociendo que la mayoría de diputados del Poder Legislativo habilitó las sesiones del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, dejaron sin valor y efecto dicha comisión compuesta por legisladores oficialistas.

Según Solórzano, Redondo mantiene la teoría de que la Comisión Permanente es legal, pero la mayoría de los diputados sostienen que esa Comisión Permanente no tiene facultades y carece de legalidad, porque este grupo mayoritario amplió el periodo de sesiones.

Entonces, "¿cómo usted pretende que un poder del Estado que atraviesa la peor crisis en la historia de nuestro país, como es el Congreso Nacional, pretenda resolver un conflicto o un problema que se presente cuando es la institución que mayores problemas tiene a lo interno? Eso es una mentira”.

Realmente lo que se pretende “es entorpecer el proceso, la declaratoria de que lleguemos al 25 o 27 de enero sin una declaratoria y activar el artículo 242 también bajo situaciones que no corresponden a la realidad del país. Se ha querido entorpecer en todo momento el proceso electoral”, analizó el presidente del CAH.

Solórzano es del criterio que “Redondo debe entender de que ya él no tiene ninguna participación como Congreso Nacional. Él es un diputado más de 128 y él no tiene la autoridad para declarar la ilegalidad de los actos del Consejo Nacional Electoral”.

"Da mucho pesar que desde el inicio, en la etapa previa y post electoral ha mantenido este ataque sistemático al a lo que ha sido el desarrollo ahora con un discurso de fraude. Ahora con su argumento de activar el artículo 205 numeral 7 de la Constitución también está fuera de orden", agregó.

Este artículo 205 aplica a casos muy excepcionales. "Lo que ha existido es un sabotaje al proceso, no ha sido por situaciones extraordinarias nacido por una situación, por ejemplo, de un desastre natural que ha impedido el desarrollar el proceso, una situación de fuerza mayor, nada de eso ha ocurrido”, agregó.

Entre tanto, el analista Josué Murillo, en una comparecencia televisiva dijo que Redondo hace una interpretación errónea del artículo 205 numeral 7 de la Constitución.

“La Constitución es clara, que si no se emite la declaratoria pasa al Congreso Nacional. En lo que estoy absolutamente en desacuerdo con Luis Redondo es que ante una declaratoria que el considera que no reúne las condiciones se active el numeral 7 del artículo 205, esa es una estrategia política, una interpretación errónea” de Redondo, sostuvo.

Entre tanto, el diputado liberal Mario Segura sostuvo que una vez emitida la declaratoria del CNA ya no hay riesgo para el proceso electoral. “El que la quiera desconocer va al mamo, esas son cuestiones claras que dice la Constitución de la república. Nadie puede atentar contra la democracia”, advirtió.

Por otro lado, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y los Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) alertaron este martes, previo a emitirse la declaratoria, sobre una trampa al CNE, lo cual constituye una amenazas de asalto a la institucionalidad y una violación del orden constitucional por parte de Redondo.

"Nada debe detener la emisión y publicación de la declaratoria en tiempo y forma, garantizando la alternabilidad en el poder y el respeto irrestricto de la Constitución y las leyes. La Ley Electoral ya determina las instancias y los procedimientos para quien se sienta afectado. Cualquier intervención de pretender sustituir a los órganos competentes genera alteración al procedimiento", dijeron ambas organizaciones a través de un pronunciamiento.

