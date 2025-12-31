Declaratoria del CNE desarmó el boicot electoral de Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la declaratoria de los ganadores en el área de diputados y corporaciones municipales, el Congreso Nacional ya no puede intervenir en nada, por lo que a su presidente Luis Redondo, que pretendía manosear los resultados, solo le queda el derecho de acudir ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), explicó que corresponde al TJE conocer los recursos derivados del proceso electoral. El 24 de diciembre, el CNE se pronunció oficialmente en lo relacionado al ganador en cuando a la nómina presidencial, declarando a Nasry Asfura presidente electo; mientras que siete días después, el pasado 30 de diciembre, oficializó los ganadores de los niveles de diputados y corporaciones municipales. De acuerdo con Solórzano, si Redondo considera que los actos del CNE —órgano derivado de la Constitución con autonomía e independencia que debe de ser respetada por los poderes del Estado— no cumplen con todos los requerimientos legales, lo único que le queda es presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) o ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aclaró que tal impugnación debe ser de manera personal, no como presidente del Congreso Nacional ni como diputado. “Recordemos que, además, tiene un conflicto de interés, porque él participó como candidato y si él considera que hay una afectación, pues entonces tiene que acudir a título individual. Sigo señalando, más bien el que ha incumplido, el que se encuentra dentro de esos supuestos de ilegalidad es Redondo”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Él debería de entenderlo como titular de un poder del Estado que debe respetar a los demás poderes. No es el Congreso Nacional el que puede decir que un acto es contrario a la Constitución o la ley", recalcó el profesional del derecho. “Al decir que los actos del Consejo Nacional Electoral son contrarios a la Constitución a la ley —alertó Solórzano— está incurriendo más bien en ilegalidad y más cuando con todo su comportamiento ha obstaculizado el desarrollo del proceso electoral como tal”, criticó Solórzano. “Yo creo que a todos nos ha quedado ese mal labor de boca por la manera como se desarrolla el proceso", pero al final la sociedad esperaba que el CNE oficializara los resultados. Incluso, Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su mensaje durante la declaratoria denunció que "quien ejerce la titularidad del Poder Legislativo ha venido realizando manifestaciones escritas y comparecencias públicas excediendo sus facultades y atacando directamente a las consejeras y al proceso electoral donde él no resulta electo". Redondo quedó fuera del listado de 20 diputados provenientes de Cortés para integrar el Congreso Nacional, al quedar en la posición 35 con 77,909 votos. Este resultado ratifica que el Poder Legislativo tendrá un nuevo presidente.

Interpretación errónea de la Constitución

"Si alguien después se considera afectado en su derecho, lo que le queda es ir a impugnar ante el Tribunal de Justicia Electoral y esperamos, en esto yo soy muy enfático, no es de favorecer a nadie, es simplemente de que se cumpla con la legalidad que corresponde”, expuso el presidente del CAH. Solórzano expresó que no duda "de que hay en muchos casos de injusticia hoy en día en donde se está vulnerando la voluntad del pueblo hondureño, pero hagámoslo de la manera correcta porque un error no se enmienda con otro error”.