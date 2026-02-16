De Pablo Escobar al Oscar: la evolución de Wagner Moura en Hollywood

Se dio a conocer internacionalmente con su papel del capitán Roberto Nascimiento, en la cinta "Tropa de Elite" en 2007, producida por José Padilha, una película incomoda y feroz que, posteriormente, obtuvo una importante premiación: ganó el Oso de Oro en Berlín, el premio más prestigioso que se otorga en el Festival Internacional de Cine de Berlín desde 1951 a la mejor película del festival y ha simbolizado un importante reconocimiento en el mundo cinematográfico. Ese galardón, lo convirtió en el rostro de un cine brasileño más áspero y político.