De Pablo Escobar al Oscar: la evolución de Wagner Moura en Hollywood

El actor brasileño ha alcanzado en 2026 un hito inédito en su carrera al ser nominado al Óscar en la categoría de "Mejor Actor" por su interpretación en la película ‘The Secret Agent’ (‘El Agente Secreto’). Se trata de la primera nominación a los premios de la Academia de un actor brasileño, lo que ha generado muchas expectativas no sólo en el país sudamericano, sino en toda la región de que la estatuilla se quede en latinoamérica.
“‘The Secret Agent’ es una película sobre la memoria o la falta de memoria y el trama general. Creo que si el trama se puede transmitir de generación en generación, los valores también”, afirmó en su discurso al recibir el Globo de Oro como mejor actor.
En los Óscar compite con reconocidos actores del cine como Timothée Chalamet nominado por "Marty Supremo", Leonardo DiCaprio por "Una batalla tras otra", Ethan Hawke por la cinta "Blue Moon" y Michael B. Jordan por la película "Pecadores". La gala de celebración de la 98 edición tendrá lugar en Los Ángeles. el próximo 15 de marzo.
Wagner Moura es un actor, director y cineasta brasileño que nació en Salvador de Bahía, Brasil el 27 de junio de 1976 y creció en el municipio de Rodelas. A la fecha, es uno de los actores latinos más importantes de su generación que ha interpretado papeles que lo han catapultado en el cine internacional y que lo han llevado a ser aclamado en esta edición de Hollywood.
Antes de ser actor, Moura se graduó en Periodismo en la Universidad Federal de Bahía, una carrera que le dio herramientas importantes para relacionarse y comunicarse en el ámbito, pero dejó la profesión para cumplir su sueño en el mundo actoral, lo que lo llevó a ingresar a la Escuela de Arte Dramático de São Paulo en Brasil.
Se dio a conocer internacionalmente con su papel del capitán Roberto Nascimiento, en la cinta "Tropa de Elite" en 2007, producida por José Padilha, una película incomoda y feroz que, posteriormente, obtuvo una importante premiación: ganó el Oso de Oro en Berlín, el premio más prestigioso que se otorga en el Festival Internacional de Cine de Berlín desde 1951 a la mejor película del festival y ha simbolizado un importante reconocimiento en el mundo cinematográfico. Ese galardón, lo convirtió en el rostro de un cine brasileño más áspero y político.
Ese momento marcó un antes y un después en su carrera, pues lo llevaron a obtener papeles más destacados en las producciones y recibir varias ofertas de trabajo, pero fue después de grabar la secuela “Tropa de Élite 2”, todo un éxito en taquilla, que tuvo su primera actuación en suelo estadounidense con la cinta de ciencia ficción “Elysium” de 2013, donde interpretó al rebelde “Spider” junto a rostros reconocidos de la actuación como Matt Damon y Jodie Foster.
En 2015, se convierte en el protagonista principal de la serie de Neflix “Narcos”, basada en la lucha contra el narcotráfico colombiano en 1990 y donde Moura interpreta al polémico narcotraficante, Pablo Escobar, en las dos primeras temporadas que se centran en los esfuerzos de la DEA para desbancar el cartel de Medellín. Su actuación fue tan épica que lo llevo a la nominación al Globo de Oro en 2016, en la categoría “Mejor actor de serie de televisión”.
‘The Secret Agent’ es una película de memoria histórica, que lleva al espectador al corazón de una época oscura del Brasil de 1977, marcada por la dictadura militar, tensiones políticas, secretos de Estado y decisiones que cambian destinos. El "thriller" sigue la historia de Marcelo, un profesor brasileño atrapado entre su deber y sus convicciones, un relato de espionaje que va mucho más allá de la intriga, explorando la fragilidad humana y la lealtad, frente al poder.
Detrás de la cámara, la cinta está dirigida por el brasileño Kleber Mendonça Filho, quien no sólo lidera la historia, sino que también, imprime su visión artística para ambientar cada calle, cada oficina y cada gesto del entorno para construir un universo que se siente auténtico, sumergiendo al público en la tensión de un país que transita entre sombras y certezas y que en cada escena, los silencios cuenten tanto como los diálogos.
La aceptación de ‘The Secret Agent’ ha sido ampliamente positiva entre críticos como en audiencias internacionales, tal es así, que ha recibido diferentes premios y nominaciones: Cuatro nominaciones a los Óscar; ganadora de dos Globos de Oro; ganadora de categorías a mejor dirección, mejor actor y premio FIPRESCI del Festival Cannes; dos nominaciones a los BAFTA del Reino Unido; nominada al mejor film extranjero en los César de Francia y nominada a mejor película extranjera en los Independent Spirit Awards.
El reconocimiento de ‘The Secret Agent’ ha reforzado su impacto y legitimidad. Su nominación al Óscar, representa un hito histórico para Brasil y Latinoamérica que no solo celebra la calidad artística de la película, sino también subraya la importancia de las producciones de la América Latina en escenarios globales. Cada elogio, cada mención y cada premio recibido, reflejan la capacidad de la cinta para conectar con un público amplio y diverso, demostrando que historias locales, pueden tener un alcance universal cuando se cuentan con autenticidad y talento.