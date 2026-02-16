Murió Leo Rosas, el finalista de "La Voz México"

A sus escasos 27 años, el artista boliviano Leo Rosas, dejó un vacío inmenso en el corazón de sus seguidores en Bolivia y México, países donde consolidó una carrera prometedora gracias a su innegable talento vocal y su carisma sobre el escenario.
La noticia de su deceso fue confirmada inicialmente por fuentes cercanas a su familia y posteriormente por medios de comunicación en su natal Santa Cruz de la Sierra. Familiares cercanos revelaron que el joven atravesaba un delicado cuadro de depresión severa, por el cual se encontraba recibiendo tratamiento médico especializado.
A pesar de su lucha interna con la salud mental, Leo se mantuvo activo y creativo hasta sus últimos días. Apenas unas horas antes de su partida, el cantante compartió en sus redes sociales imágenes celebrando el Día de San Valentín, lo que hizo que la noticia fuera aún más impactante para su comunidad de seguidores.
Nacido el 5 de octubre de 1998 en Santa Cruz, Bolivia, Leo Rosas mostró una inclinación natural por la música desde los tres años. Influenciado por una familia con raíces artísticas —su abuela tocaba ocho instrumentos y su padre compartía la misma pasión—, el joven creció soñando con los grandes escenarios.
Su gran salto a la fama internacional ocurrió en 2019, cuando decidió viajar solo a México para participar en el prestigioso reality "La Voz México". Durante las audiciones a ciegas, su interpretación cautivó de inmediato a los coaches, logrando que figuras de la talla de Belinda, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera giraran sus sillas, aunque finalmente decidió integrarse al equipo del cantante Yahir.
Dentro del certamen, Leo se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público mexicano. Su paso por el programa estuvo marcado por interpretaciones memorables de baladas románticas, destacando especialmente su versión de "Todo se derrumbó". Tras semanas de competencia, logró alcanzar la gran final y obtuvo el segundo lugar.
La relación entre Leo y su mentor, Yahir, trascendió la pantalla de televisión. El cantante mexicano no solo apoyó su carrera después del programa, sino que lo invitó frecuentemente a compartir escenario en sus conciertos. Ante la noticia de su muerte, Yahir expresó su devastación en redes sociales, recordando a Leo como una "tremenda persona" y un talento excepcional que siempre llevó el nombre de Bolivia en alto.
La vida personal de Leo también estuvo marcada por desafíos profundos que moldearon su sensibilidad artística. En 2023, sufrió la dolorosa pérdida de su esposa, la también cantante Marian Montero. Este suceso lo alejó temporalmente de la música y, según sus propias palabras en entrevistas posteriores, le resultó sumamente difícil de superar, sumiéndolo en una etapa de introspección y vulnerabilidad.
Sin embargo, en 2026 el artista parecía estar viviendo un renacimiento profesional. Se encontraba promocionando su gira "Homenaje a los Grandes", un espectáculo donde rendía tributo a leyendas como Luis Miguel, Juan Gabriel y Roberto Carlos. Además, tenía planes de lanzar dos nuevas canciones y videoclips que formarían parte de las celebraciones.
Leo Rosas será recordado no solo por la potencia y sensibilidad de su voz, sino por su humildad y su filosofía de vida. Siempre se definió como un "alma vieja" que encontraba refugio en las canciones clásicas y en la calidez del hogar.