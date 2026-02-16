Murió Leo Rosas, el finalista de "La Voz México"

La relación entre Leo y su mentor, Yahir, trascendió la pantalla de televisión. El cantante mexicano no solo apoyó su carrera después del programa, sino que lo invitó frecuentemente a compartir escenario en sus conciertos. Ante la noticia de su muerte, Yahir expresó su devastación en redes sociales, recordando a Leo como una "tremenda persona" y un talento excepcional que siempre llevó el nombre de Bolivia en alto.