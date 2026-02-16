Preocupación por la salud de Fátima Bosch tras su incidente en el desfile de Ecuador

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, experimentó un desvanecimiento la tarde del domingo 15 de febrero mientras participaba en el Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en la ciudad de Ambato, Ecuador.
El incidente, registrado durante el recorrido principal por las avenidas Cevallos y Quito, generó una alerta inmediata entre los organizadores y el cuerpo de seguridad que custodiaba el evento.
Según los testimonios de los presentes y el material audiovisual difundido en plataformas digitales, Bosch se encontraba saludando a la multitud desde lo alto de una estructura alegórica cuando perdió el equilibrio y cayó de rodillas.
Testigos presenciales indicaron que, minutos antes del percance, la modelo lucía una marcada palidez. Al ser auxiliada por el personal de apoyo, la representante internacional manifestó dificultad para respirar, solicitando espacio y ventilación mientras permanecía consciente en el suelo de la carroza.
Tras recibir asistencia primaria y descansar durante varios minutos, la joven decidió retomar su posición para completar el trayecto, recibiendo el respaldo del público ecuatoriano.
No obstante, fuentes cercanas a la organización confirmaron que, una vez superado el trance, Bosch evitó la interacción directa con la multitud para priorizar su recuperación.
Este episodio ocurre en el contexto de la primera gira oficial de la Miss Universo, que comenzó el pasado 21 de enero en Guatemala y continuó por Puerto Rico.
Bosch arribó a Ecuador el 14 de febrero, donde ha cumplido con una agenda que incluye conferencias de prensa y encuentros institucionales junto a figuras locales como Mara Topic, Miss Ecuador 2024.
A pesar del contratiempo físico, la agenda oficial de la modelo en territorio ecuatoriano se mantiene vigente hasta el próximo 18 de febrero, periodo en el que se espera que continúe con las actividades culturales y sociales programadas en el país andino.