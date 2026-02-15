  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¡Aullaron con "La Loba"! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira

Desde El Salvador, la "Bicha Catracha" y las gemelas Sherry y Sheyla desfilaron junto a otro grupo de influencers en la caminata de Shakira, previo a su concierto

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 19:33
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
1 de 10

La emoción se desbordó entre los hondureños que participaron en la tradicional caminata previa a uno de los conciertos de Shakira en El Salvador. Honduras dijo presente en la gran fila de los influencer invitados al desfile de "La Loba".

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
2 de 10

Seguidores y creadores de contenido catrachos formaron parte de uno de los rituales más emblemáticos que la artista colombiana realiza antes de salir al escenario: su caminata de entrada.

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
3 de 10

Entre las invitadas destacaron las artistas hondureñas Sherry y Sheyla, quienes vivieron de cerca la experiencia que acompaña cada presentación de la barranquillera. A través de sus plataformas digitales, ambas compartieron con sus seguidores su foto.

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
4 de 10

"La vida a veces te sorprende con estos regalos. Una noche tan importante para Centroamérica, los latinos, y para la música. Y por alguna razón, todo se siente conectado", expresaron en sus redes sociales.

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
5 de 10

Las hondureñas interactuaban con el resto del grupo seleccionado para acompañar a la cantante en su ingreso, donde posteriormente dio su gran show.

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
6 de 10

La caminata, que se ha convertido en una tradición en cada país que visita la artista, culminó con la entrada triunfal al Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González, donde ahora se suma otra figura pública.

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
7 de 10

Se trata del creador de contenido hondureño Fredy Rodríguez, conocido popularmente como “La Bicha Catracha”, quien fue invitado a desfilar previo al penúltimo concierto de la artista.

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
8 de 10

El influencer compartió fotografías y videos del detrás de escena, incluida una imagen junto a la intérprete de "Hips Don’t Lie".

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
9 de 10

"Lo logramos, bichitos. El esfuerzo de mi trabajo y dedicación se está reflejando en pequeñas participaciones que nos llevan a un solo fin", escribió Rodríguez en sus redes sociales.

 Foto: Redes sociales
¡Aullaron con La Loba! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira
10 de 10

"Por más hondureños que nos representen en distintos medios, con artistas, proyectos, deportes, talentos, etc. El caminar con Shakira significa una oportunidad más para demostrar que la presencia hondureña es importante", dijo el creador de contenido.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos