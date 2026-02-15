¡Aullaron con "La Loba"! Los hondureños participaron en la caminata con Shakira

La emoción se desbordó entre los hondureños que participaron en la tradicional caminata previa a uno de los conciertos de Shakira en El Salvador. Honduras dijo presente en la gran fila de los influencer invitados al desfile de "La Loba".
Seguidores y creadores de contenido catrachos formaron parte de uno de los rituales más emblemáticos que la artista colombiana realiza antes de salir al escenario: su caminata de entrada.
Entre las invitadas destacaron las artistas hondureñas Sherry y Sheyla, quienes vivieron de cerca la experiencia que acompaña cada presentación de la barranquillera. A través de sus plataformas digitales, ambas compartieron con sus seguidores su foto.
"La vida a veces te sorprende con estos regalos. Una noche tan importante para Centroamérica, los latinos, y para la música. Y por alguna razón, todo se siente conectado", expresaron en sus redes sociales.
Las hondureñas interactuaban con el resto del grupo seleccionado para acompañar a la cantante en su ingreso, donde posteriormente dio su gran show.
La caminata, que se ha convertido en una tradición en cada país que visita la artista, culminó con la entrada triunfal al Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González, donde ahora se suma otra figura pública.
Se trata del creador de contenido hondureño Fredy Rodríguez, conocido popularmente como “La Bicha Catracha”, quien fue invitado a desfilar previo al penúltimo concierto de la artista.
El influencer compartió fotografías y videos del detrás de escena, incluida una imagen junto a la intérprete de "Hips Don’t Lie".
"Lo logramos, bichitos. El esfuerzo de mi trabajo y dedicación se está reflejando en pequeñas participaciones que nos llevan a un solo fin", escribió Rodríguez en sus redes sociales.
"Por más hondureños que nos representen en distintos medios, con artistas, proyectos, deportes, talentos, etc. El caminar con Shakira significa una oportunidad más para demostrar que la presencia hondureña es importante", dijo el creador de contenido.