La confesión de Rupert Grint sobre sus temores al convertirse en padre de dos hijas

El actor británico reconoció en The Hollywood Reporter que los primeros meses como padre estuvieron marcados por miedos constantes y problemas de sueño. Grint comparte dos hijas con la actriz Georgia Groome.
Rupert Grint ha ofrecido un testimonio poco habitual sobre las dificultades emocionales que experimentó al convertirse en padre. El actor británico, reconocido por interpretar a Ron Weasley en la saga de Harry Potter, describió los primeros meses de paternidad como un periodo aislante y traumático.
En declaraciones a The Hollywood Reporter, Grint expuso los miedos que le asaltaron tras el nacimiento de su primera hija, Wednesday, ahora de cinco años. "El miedo a los peligros y a que el bebé se lastime, a que algo no sea del todo normal. Definitivamente lo experimenté con Wednesday", señaló el actor de 37 años.
"Esos primeros meses pueden ser bastante aislantes. Es una sensación terrible cuando debería ser lo más maravilloso, pero puede ser bastante traumático", agregó Grint sobre su experiencia inicial como padre.
El intérprete mantiene una relación con la actriz Georgia Groome desde 2011. La pareja, que ha mantenido su vida familiar lejos del escrutinio público, dio la bienvenida a su segunda hija, Goldie, hace diez meses. Groome es conocida por su papel protagonista en Angus, Thongs and Perfect Snogging.
Los temores nocturnos del actor se manifestaron con particular intensidad durante las primeras semanas de vida de Wednesday, nacida en mayo de 2020. En declaraciones a Entertainment Tonight ese mismo año, Grint admitió: "La primera noche fue absolutamente aterradora. No puedes dormir en absoluto, solo verificas constantemente que esté respirando".
El actor relacionó estas preocupaciones con miedos arraigados desde la infancia: "Dormir, en general, es algo con lo que realmente he luchado. Creo que cuando era niño, la gente siempre decía: 'Murieron mientras dormían', así que siempre pensé que dormir era algo realmente peligroso".
Grint fue el primero del trío protagonista de Harry Potter en convertirse en padre. Su compañero de reparto, Daniel Radcliffe, tuvo su primer hijo con Erin Drake en abril de 2023.