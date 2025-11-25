Roosevelt recomendó a militares dejar desprotegidas las urnas en las elecciones

Tras el incidente, Hernández advirtió a los presentes que, el día de las elecciones, podrían enfrentar <b>sabotajes, robo de urnas y saqueos de vehículos.</b>“No arriesguen sus vidas si eso pasa, ahí déjenlos”, dijo el jefe militar, según la fuente. Para los presentes, esa afirmación fue interpretada como una orden indirecta de entregar las urnas a los colectivos de Libre. Inteligencia militar tiene en la mira a estas agrupaciones por posibles intentos de sabotaje.La fuente señaló que este discurso contrasta con las instrucciones impartidas en procesos electorales anteriores, en los que la prioridad era proteger el material electoral a toda costa hasta su retorno a las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE.El artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son responsables de la “custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y de la seguridad del proceso”.Sin embargo, la institución ha sido duramente cuestionada por su deficiente desempeño en las primarias del 9 de marzo, cuando la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/negligencia-fuerzas-armadas-provoca-caos-inicio-elecciones-primarias-entrega-maletas-tarde-EG24778491" target="_blank">entrega tardía de urnas</a> provocó retrasos en la votación. Un informe interno señaló fallas e irregularidades, pero luego <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/roosevelt-intenta-esconder-sabotaje-de-fuerzas-armadas-a-elecciones-tras-reuniones-politicas-HH24984553" target="_blank">fue modificado por orden de Hernández</a> para eximir a varios mandos.